Relámpagos de humor latinoamericano

Julio Cortázar solía quejarse con frecuencia de la falta de humor en la literatura latinoamericana (los curiosos pueden consultar su correspondencia, sus intervenciones públicas o el libro de entrevistas con Omar Prego Gadea). Tenía razón: a los escritores latinoamericanos el humor los oprime. Y esa opresión los vuelve un poco más solemnes de lo que ya son.

Hay excepciones, sin embargo: Virgilio Piñera, Felisberto Hernández, Mario Levrero (me perdonarán los puristas latinoamericanos que incluya al brasilero Joaquim Maria Machado de Assis) y una larga tradición argentina que va de Lucio Mansilla a Roberto Fontanarrosa, pasando por Macedonio Fernández y Borges, en especial cuando se confabulaba con Bioy Casares. Este Borges no era inferior al “Borges oral”, al Borges que decía que las traducciones de sus libros mejoraban el original o al Borges que solo le gustó El Quijote cuando lo leyó por primera vez en inglés (la segunda vez lo leyó en español y le pareció una mala traducción). Y si el “Antídoto Borges” no funciona se podría acudir a Gombrowicz, el gran escritor polaco que vivió 22 años en Argentina en despectivo aislamiento. Según Ricardo Piglia, Gombrowicz fue el mejor “escritor argentino” del siglo XX; semejante exageración, claro, solo tendría un objetivo: poner a prueba, como Juan José Saer dice, la resistencia (o sea, la falta de sentido del humor) de la intelectualidad argentina. Pero el humor no es una cuestión exclusiva de los argentinos.