Un cuento de Machado de Assis

“Machado de Assis escribió unos 200 cuentos. De ese material ingente, tal vez lo mejor sean sus 'cuentos morales'”: Luis Fernando Charry. Foto: Kate Bezzubets/Unsplash

Según el conteo de los especialistas en su obra, Machado de Assis escribió unos 200 cuentos. De ese material ingente, tal vez lo mejor sean sus “cuentos morales”. Esto no quiere decir que Machado de Assis haya sido un escritor “moralizante”.

En Misa de gallo, por ejemplo, el narrador y protagonista, un tipo de apellido Nogueira, decide reconstruir una experiencia. Por supuesto, la reconstrucción solo es una excusa para tratar de darle sentido a algo que a lo mejor no tenía ningún sentido: “Nunca pude entender la charla que mantuve con una señora, hace muchos años. Yo tenía diecisiete, ella treinta”. La “charla” fue en la...