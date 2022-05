Una noche en el Majestic

El 18 de mayo de 1922, en París, en uno de los salones del Hotel Majestic, se juntaron en una misma mesa cinco de los genios más irascibles de la época: Stravinsky, Diaghilev, Picasso, Proust y Joyce. Por fortuna la cosa transcurrió sin contratiempos.

Y a lo mejor por eso no ameritó un gran derroche de tinta: Jean-Yves Tadié, en su monumental biografía de Proust (986 páginas), apenas le dedica una página y media; Richard Ellmann, en su monumental biografía de Joyce (887 páginas), apenas le dedica dos páginas, y Richard Davenport-Hines, en A Night at the Majestic. Proust and the Great Modernist Dinner Party of 1922 (358 páginas), escudriña el asunto en las primeras 49 páginas de un libro-homenaje que se lee, en realidad, como la declaración amorosa de un proustiano al borde de un ataque de celos. Con todo, conviene repasar los pormenores de una de las grandes fiestas del siglo XX.