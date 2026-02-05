Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Al paso que vamos, nos va a tocar destriparnos entre todos

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Claudia Morales
Claudia Morales
05 de febrero de 2026 - 05:05 a. m.

La XI edición de Letras en Sevilla (España), organizada por los escritores Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, fue aplazada, según ellos, por un saboteo de Podemos y de otros escritores afines a la ideología de izquierda de ese y otros partidos políticos.

Lo que llevó a la pelea entre unos y otros fue el desafortunado título que los organizadores le dieron al encuentro, “La guerra que todos perdimos”, que, para algunos, entre ellos la izquierda política, es una forma de lavarle la cara a la dictadura de Franco, mientras que para los de la derecha, incluidos Pérez Reverte y Vigorra, esa acusación es injusta porque para debatir...

Claudia Morales

Por Claudia Morales

Conoce más

Temas recomendados:

Abelardo de la Espriella

Política

Vox

Literatura

Hay Festival

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.