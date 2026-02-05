Al paso que vamos, nos va a tocar destriparnos entre todos

La XI edición de Letras en Sevilla (España), organizada por los escritores Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, fue aplazada, según ellos, por un saboteo de Podemos y de otros escritores afines a la ideología de izquierda de ese y otros partidos políticos.

Lo que llevó a la pelea entre unos y otros fue el desafortunado título que los organizadores le dieron al encuentro, “La guerra que todos perdimos”, que, para algunos, entre ellos la izquierda política, es una forma de lavarle la cara a la dictadura de Franco, mientras que para los de la derecha, incluidos Pérez Reverte y Vigorra, esa acusación es injusta porque para debatir...