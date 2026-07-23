Brilla la literatura del Eje Cafetero con Mary Luz Henao y Juliana Gómez

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En las tierras de Santuario, Risaralda, y Calarcá, Quindío, nacieron dos escritoras que vienen trazando los surcos de las montañas del Eje Cafetero y los bordes de otros escenarios del país con una prosa merecedora de premios y que promete un futuro luminoso de letras.

La risaraldense Mary Luz Henao Navarro es escritora y educadora y ganó la segunda edición del Concurso Departamental de Novela Bernardo Arias Trujillo 2025, gracias a su novela Alba Luz y la sombra de Tatamá, una historia narrada en la voz de una niña llamada Alba Luz, que transcurre en la finca cafetera de su familia y desde donde es posible ver las montañas del Parque Nacional Natural Tatamá.

Alba Luz, su mamá Mirla, la abuela y el abuelo tienen una vida de campo apacible hasta que aparecen unos extraños que quieren quedarse con su finca y las de otros campesinos, lo que, a todas luces, revela el origen de los males de Colombia: la expropiación de tierras a manos de terratenientes y criminales.

Mary Luz Henao usa una prosa sencilla y poética y unos diálogos cercanos que permiten al lector asomarse a las acciones cotidianas, oler el amanecer, sentir la ternura, el miedo y la valentía de una familia que es la de muchos colombianos y que representa una de las tantas líneas de la belleza de nuestros ancestros y le da sentido a lo que somos.

La abuela es la mujer imponente que se pone frente a los violentos y prefiere hacerse matar antes que entregar lo que ella y su familia han trabajado con la disciplina y el amor característicos de los campesinos de nuestras tierras. “A mi gente no me la quiebra nadie —dijo—. Y al que lo intente, le hablo de frente, no por detrás de un arma”.

La quindiana Juliana Gómez Nieto tiene formación en comunicación social y periodismo; es magíster en escrituras creativas y ganadora del Premio Nacional de Novela Inédita 2025 del Ministerio de las Culturas con Nuestros dones.

En la novela, Julia es la mujer que narra su vida junto a la de su mamá, Gema, y la de Olga, su abuela. La historia está trazada por una tensión permanente entre el deber y el querer, y pasa por el cuidado de uno mismo y de los otros; por la maternidad como deber u obligación; por el amor, que puede llegar a ser obligado por la fuerza de la costumbre; por el sexo como imposición y nunca por deseo. Como se lo dijo la abuela Olga a Julia, “una, hasta a lo malo, se acostumbra, mija”.

En Nuestros dones, Juliana Gómez ahonda en las arrugas de la vejez y del alma. Narra con una tristeza que duele hondamente la ausencia, la oscuridad de la orfandad y la enfermedad; tiene trazos gruesos de culpa y también devela la importancia de conocer la ancestralidad para ajustar cuentas con la memoria y preservar los dones. La escritora sabe cómo sacudir al lector con la crudeza de sus palabras:

“Era el destino de las mujeres: cuidar las madres de las hijas y luego las hijas de las madres y consumirse mutuamente la vida como la serpiente que se traga su cola. Beber del veneno de la amargura con el que nos alimentó quien nos dio la vida y con el que se alimentó quien les dio la vida a su vez”.

Es tan necesario como delicioso leer a Mary Luz y a Juliana, entre muchas razones, porque las dos usan la fuerza y la fragilidad de las mujeres para desarrollar las características costumbristas de la cotidianidad familiar y describen la vida como nadie más podría hacerlo con tanta poesía y belleza.

Ñapa 1: Mary Luz y Juliana estarán en la programación de la XII Feria del Libro de Pereira, que este año se celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre en Expofuturo. Pronto encontrarán los detalles en www.pereirafil.com y en IG @feriascamara

Ñapa 2: Alba Luz y la sombra de Tatamá fue publicada por la Secretaría de Cultura del Departamento de Risaralda, y Nuestros dones, por el Fondo de Cultura Económica.

@ClaMoralesM

*Periodista/Directora Feria del Libro de Pereira