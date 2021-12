Colombia de furia

Esta, que es la última semana del año 2021, supimos que la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, creó 1.208 nuevos puestos con un argumento mentiroso y que no es más que la cuota burocrática para aceitar las próximas elecciones del Congreso. Igual ocurrió hace unos meses en la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación.

Esta semana fue asesinado Esnaider Javier Castillo, de la agrupación musical Changó. Al joven, formador del patrimonio cultural del Pacífico y que “hacía música para sanar”, como lo afirmó Ana Copete, directora del Festival Petronio Álvarez, lo mataron en Barbacoas (Nariño) el 28 de diciembre.

En noviembre el Clan del Golfo había secuestrado a dos policías en el Chocó y el 14 de este mes un informe de una relatoría avalada por las Naciones Unidas determinó que la Policía Nacional es responsable de la muerte de 11 ciudadanos durante las marchas de protesta que ocurrieron el año pasado.

El 18 de diciembre las enfermeras del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó (Chocó) denunciaron que hace cuatro meses no les pagan su salario; el 16 de noviembre otro caso de presunto abuso sexual ocurrió en un hogar sustituto en Roldanillo (Valle del Cauca). “Durante el 2021, el ICBF ha abierto 9.927 procesos de restablecimiento de derechos por violencia sexual, de los cuales 85 % corresponden a niñas”, informó la entidad.

Podría seguir, pero ya basta con seis ejemplos de hechos ocurridos entre noviembre y diciembre que son los mismos de todos los meses de todos los años. Esto ocurre mientras los políticos que se disputan los poderes que les darán el Congreso y la Presidencia de la República se enredan en discusiones vacías, tantas veces manipuladas e innecesarias, que dejan al margen los problemas reales de Colombia.

Tal cual como pasa en No mires arriba, la película-sátira protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio: una presidenta idiota y con poder (vaya fórmula peligrosa), interpretada por Meryl Streep, lleva no a un país sino al mundo a la destrucción total por no entender qué es lo importante en la supervivencia de los seres humanos.

Lo anterior ocurre en 2021. Ahora asomemos la mirada al año 1970 que es cuando se desarrolla Casa de furia, la reciente novela del escritor colombiano Evelio Rosero. 50 décadas nos separan hoy de la ficción-realidad del autor. Pero poco cambia. En una casa lujosa en algún lugar de Bogotá, Alma Santacruz hace una fiesta estrambótica para celebrar el aniversario de matrimonio con su esposo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Ignacio Caicedo.

A la fiesta, que es un exceso en todo sentido, llegan familiares y amigos corruptos, violadores, solapados, infieles, manipuladores y clasistas. Aparecen allí porque los anfitriones y otros invitados son complacientes y encubridores de su falta de ética y de sus delitos. Hay comida para botar por toneladas, licor para terminar de embrutecer a los comensales y una gran orquesta, la de Cecilito Diez, que llena de ruido el lugar a lo largo de las horas.

Colombia es la “casa de furia” de los Caicedo Santacruz, con varias orquestas que nos embrutecen y que producen el estruendo más efectivo para silenciar el horror que vivimos.

Podríamos preguntarnos cuál es el límite del aguante y si, tal vez, saliendo a votar en 2022 responsable y masivamente podríamos ser parte de un pedacito de cambio.

Propongo ese reto como meta para el nuevo año.

*Periodista. @ClaMoralesM