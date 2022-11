De Ciudad Gótica a Liberland

Supe de la existencia Gotham (Gótica) gracias a un artículo de la BBC titulado “Batman: por qué la verdadera Ciudad Gótica está en Inglaterra”. La historia fue publicada en noviembre de 2015 y relataba lo siguiente:

“Los residentes de Gotham, un poblado en el condado inglés de Nottinghamshire vinculado históricamente a la popular historieta, acaban de lanzar una campaña para salvar un centro comunitario que cerró por problemas financieros”. ¡Gótica sí existe!

Seguro los fans de DC Comics relacionan a Gótica con un lugar que sólo aparece en la ficción creada por Bill Finger y Bob Kane, con la que nos han hecho gozar a quienes desde chiquitos soñamos con superhéroes como Superman o con los de carne y hueso que también existen. Y con los villanos, porque para que el superhéroe se luzca tiene que existir alguien que represente el mal.

Pensé en la historieta porque con ella es posible hacer una analogía con una realidad (que parece ficción) inventada por el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, que nos trasladó a un mundo llamado Liberland. A Marín no se le ocurrió algo tan sencillo como ir a Google a buscar el nombre del lugar antes de salir orgulloso en un video hablando del sitio, primero como ciudad-Estado y luego solo como ciudad “con la que vamos a abrir 5.000 cupos a través de una plataforma virtual para que Manizales sea una ciudad competitiva”.

El alcalde sostuvo algo que no es de su competencia y es que establecería “relaciones diplomáticas mutuas para realizar futuros planes de trabajo” con un sitio deshabitado y que sólo es reconocido por Somalilandia. No es un país y no es una ciudad, no es nada, pero Liberland sí se volvió el gran tema gracias a los periodistas manizaleños que sacaron sus capas de superhéroes para dejar en evidencia al villano Marín.

Lo anterior explica por qué el villano decidió silenciarse en su despacho y acudir a periodistas como Yamid Amat, de quien reconozco su trayectoria y manejo de ciertos temas de orden nacional, pero también su distancia sobre los asuntos en las regiones. El programa de Amat era ideal para que Marín cayera bien parado. O, bueno, eso fue lo que él creyó porque para su desgracia los periodistas/superhéroes en Manizales siguen develando las mentiras usadas en la entrevista sobre Liberland y otros temas de importancia para su capital.

Fue tan mezquino el villano que no fue capaz de reconocer que suyo fue el error y tampoco pidió disculpas a sus votantes y al resto de habitantes de la ciudad de la cual es mandatario. Fue tan cobarde que apuntó su rifle al blanco más débil, su secretario de Competitividad y su equipo de prensa. Se calificó en la entrevista como “ingenuo”, ante lo cual Alejandro Samper, columnista de La Patria, replicó en su cuenta de Twitter: “Queda claro que @carlosmmarinc no está conectado con la realidad y que sus funciones lo superan. La Manizales de su cabeza no existe. Que, más que ingenuo, es bobo y deberían declararlo interdicto”.

El respetado editor de La Patria, Fernando-Alonso Ramírez, escribió lo siguiente: “El periodismo que se hace en las regiones con valentía y contra el poder sufre estigmatizaciones, violencias de todo tipo, censuras y debe padecer que gobernantes vayan y paguen publirreportajes o gestionen apariciones en medios nacionales y estos terminan por lavarles la cara”. Tanta razón.

Un mandatario/villano destruye el tejido social y mina la confianza de los ciudadanos. Por eso son necesarios los periodistas/superhéroes regionales mencionados y otros más como Adriana Villegas, para que titulen con libertad y valentía: “El alcalde de Manizales es un meme”.

A Marín, sin dudarlo, le hubiera ido mejor suscribiendo un convenio con Gótica.

@ClaMoralesM

* Periodista.