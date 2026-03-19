El señor de los jardines: una declaración de amor

Alberto Gómez Mejía ha escrito seis libros de temas ambientales, innumerables artículos en revistas nacionales e internacionales y es también docente. Foto: Claudia Morales

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En muchas ocasiones, la realidad en Colombia y en el mundo nos produce enormes sufrimientos y, por ende, miedo y desasosiego. Eso, obviamente, nos roba la esperanza.

Si existiera una pastillita para contrarrestar esa sensación, la llamaría “AmorEn” y la llenaría de miligramos de risas de bebés, atardeceres, música, luz de la luna, agua de mar, cantos de aves y trazos de color de la orquídea Cattleya trianae. A esa fórmula no podrían faltarle otros gramos de buenas historias y la voz de los personajes que, desde cualquier área del conocimiento, le dan brillo al universo.

Uno de esos personajes es Alberto Gómez Mejía, presidente y fundador del Jardín Botánico del Quindío, a quien entrevisté en febrero de 2024 y cuya entrevista fue publicada en este periódico con el título “El señor de los jardines”. Desde entonces, Alberto se convirtió en una fuente cercana de inspiración cuya historia, obra, datos curiosos y anécdotas, a partir de esta semana, pueden ser conocidos, disfrutados y divulgados libremente gracias al podcast que lleva el mismo título, disponible en la web del Jardín Botánico, en la UFM estéreo de la Universidad del Quindío y en el canal de Spreaker de El Espectador.

“El señor de los jardines” nace, entonces, como una celebración del trabajo honesto y la dedicación de Alberto y muestra la conexión profunda que tiene con la vida y que lo ha llevado a liderar el jardín con una visión que va más allá de la simple exhibición: a educar y a empoderar a la comunidad para que sea, o mejor, seamos guardianes de nuestro entorno.

Su liderazgo se manifiesta en cada rincón del jardín botánico, no solo en el departamento de Quindío, sino también en el mundo, en cada programa educativo e iniciativa de conservación. Hoy, más que nunca, necesitamos líderes como él para fortalecer la esperanza, recordar la importancia de la naturaleza en nuestras vidas y asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones.

Los once capítulos grabados en los estudios de la UFM estéreo nos dan todas las pistas para entender qué ideas definen al fundador del jardín que, en 1979, nació como un centro de investigación para la conservación ecológica y que, en el año 2000, abrió sus puertas al público.

El objetivo primordial es la conservación de la biota nativa en esta región, un trabajo que tiene amplio reconocimiento en el mundo y, aunque suene increíble, se aprecia más su valor en el exterior que en Colombia. Por eso, el podcast cobra mayor relevancia.

Gómez Mejía revela datos sorprendentes, como que, de cada cinco mariposas del mundo, una está volando en Colombia y que en el mariposario —construido dentro del jardín— hay 1.500 ejemplares de 40 especies. También señala que Quindío cuenta con 23 especies de palmas de las 265 que existen en Colombia. Es decir, que el 10 % de las palmas se encuentran en el departamento, lo que, a su vez, representa el 0,16 % de todo el país.

Historias sobre “El molinillo”, árbol insignia de Quindío; sobre el árbol de caucho, del que actualmente no existe ningún ejemplar vivo; o sobre por qué se empobrecen los suelos como consecuencia de algunos cultivos, son narradas por Alberto con una memoria prodigiosa y una profunda sensibilidad.

“Los Andes de Quindío”, “Aves del corazón de los Andes de Quindío” y “Cuadros de la naturaleza del Quindío y de Colombia” son algunas de las publicaciones de las que hablamos en el podcast y están disponibles para la venta en el jardín.

En resumen, con “El señor de los jardines” hacemos una declaración de amor a la belleza y demostramos que en nuestra cotidianidad puede haber abundancia de “AmorEs” si así lo decidimos.

@ClaMoralesM

*Periodista-Directora Feria del Libro de Pereira