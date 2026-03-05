Epstein, Pastrana y las conexiones laborales

Resume e infórmame rápido

Son miles los documentos judiciales que las autoridades federales y estatales de los Estados Unidos han clasificado como los “archivos Epstein”, material que se liberó gracias a la presión del Congreso de ese país, de los medios de comunicación de varios países y de la opinión pública.

Jeffrey Epstein y su exnovia, Ghislaine Maxwell, crearon y dirigieron una red de trata y abuso sexual de menores que operaba en sus mansiones y en las de sus contactos, que, en su mayoría, eran personajes de distintos lugares del mundo, ricos y con acceso al más alto poder.

Desde 2008, Epstein figuraba como delincuente sexual de nivel 3 en el registro de Nueva York y, en julio de 2019, fue arrestado por tráfico sexual de menores. Menos de un mes después de su arresto, el multimillonario pederasta y proxeneta murió en la cárcel en dudosas circunstancias.

En junio de 2022, Ghislaine Maxwell fue encontrada responsable de “conspiración para incitar a menores a viajar para participar en actos sexuales ilegales, conspiración para transportar a menores para participar en actos sexuales ilegales, transporte de un menor para participar en actos sexuales ilegales, conspiración para tráfico sexual y tráfico sexual de un menor” y condenada a 240 meses de prisión. El fiscal federal Damian Williams declaró: “Esta sentencia demuestra que nadie está por encima de la ley y que nunca es demasiado tarde para obtener justicia”.

Además de proxenetas, Epstein y Maxwell fueron excelentes relacionistas públicos y ya es bien conocida la lista de personajes que mantenían relaciones de amistad o de negocios con la pareja. Es importante reiterar que ese hecho no significa que cada persona con la que ellos se relacionaron esté involucrada en los delitos sexuales señalados.

El expresidente Andrés Pastrana es, por ahora, el único colombiano que ha aparecido en los “archivos Epstein”, no una, sino varias veces, lo cual ha derivado en 20 preguntas que un grupo de 109 mujeres le hemos hecho y que hasta ahora se ha rehusado a contestar.

Ahora, un poco de contexto personal: como reportera en el Noticiero CM&, bajo la dirección de Yamid Amat, tuve el encargo de cubrir la campaña presidencial de Pastrana y, posteriormente, el inicio de su mandato. Viví en San Vicente del Caguán siguiendo el paso a paso de los acercamientos que su gobierno hizo con las FARC y fui testigo de la silla que, al lado del presidente, dejó vacía alias Tirofijo. También seguí de cerca el restablecimiento de las relaciones de Colombia y los Estados Unidos, liderado por el embajador Luis Alberto Moreno, el funcionario más brillante que he conocido.

Cuando en diciembre de 2001 mi hermano menor murió en un accidente aéreo, Pastrana se comportó a la altura conmigo y con mi familia y sé que con mi papá (q. e. p. d.) tuvo una relación de mutuo respeto laboral. Puedo afirmar que en todos esos escenarios Pastrana siempre fue un hombre cordial y nunca vi en él un comportamiento que me permitiera inferir algo extraño.

Mi relación con el expresidente se limitó a esos hechos, lo cual es suficiente para sentir y reconocer mi gratitud hacia él. Lo anterior, sin embargo, no puede ser excusa para pasar por alto que su nombre esté vinculado a Epstein y Maxwell, ni para pedirle, de la manera más respetuosa, que aclare a los interrogantes que hemos hecho públicos.

A mí no me mueve el odio ni soy activista del Pacto Histórico ni del Partido Comunes, como ha escrito de forma injusta y agresiva su hermano Juan Carlos contra quienes insistimos en las aclaraciones y con lo que ha querido tergiversar la gravedad de las comunicaciones y acciones del expresidente con la pareja de proxenetas.

Soy mujer, mamá, periodista, gestora cultural y ciudadana colombiana. Eso debería bastar para validar la solicitud que firmé.

Señor expresidente Pastrana, por favor, responda.

* Periodista.

