La dulzura como respuesta al dolor: eso es “malabareando las calles”

“Es una obsesión de Jimmy Abello que Pereira no tenga niños y niñas en las calles”: Claudia Morales.

Una puerta angosta de madera situada en la calle 16 #4-55 en el centro de la ciudad de Pereira, Risaralda, es la entrada a “La casa de los sueños” de la Fundación Malabareando las calles.

Al final de las escaleras hay una réplica de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, con el zorro y la rosa a sus pies y, a la izquierda, una escopetarra donada por el músico colombiano César López. La casa tiene un cuarto para bebés, auditorio, salón de juegos, gimnasio, sala de computadores con internet, salón de artes manuales, comedor y un estudio recién montado para enseñar a hacer podcasts. Todo es impecable y hermoso.

Jimmy Abello, un hombre con el corazón del tamaño de un castillo gótico, fue habitante de la calle junto con su hermano y, motivado con la idea de que es posible romper los círculos del dolor, del hambre, del vicio, del abuso sexual, del abandono y de la pobreza, salió adelante, estudió y ya lleva treinta años trabajando para que ningún menor de edad en Pereira sufra y logre una vida digna.

Hace ocho años y medio, Jimmy creó la fundación con un propósito que cumple todos los días: transformar la vida de los menores de edad en situación de calle, para lo cual usa una mezcla de dulzura, amor, paciencia, tolerancia y mucha disciplina. En “La casa de los sueños” hay una presencia permanente de personas maravillosas que ofrecen acompañamiento, terapias sicológicas, psiquiátricas y, sobre todo, que saben dar abrazos y usar las palabras para suavizar las tragedias que cargan todos los que llegan allí.

Malabareando las calles no recibe el apoyo del Estado, pero por fortuna varias empresas y personas naturales le ayudan con lo que es posible. En todo caso, no es fácil lograr la supervivencia de un lugar que tiene tantas necesidades y por eso le pregunté a Jimmy, quien estudió Pedagogía educativa, por qué persiste con el proyecto, y me contestó que lo hace “para que ningún niño y niña padezca lo que yo viví en la calle y para que a ningún menor la muerte lo encuentre tan temprano como le tocó a mi hermano”.

Es una obsesión de Jimmy que Pereira no tenga niños y niñas en las calles y, por eso, de domingo a domingo a las 6 de la mañana, lo vemos “malabareando la ciudad”. “Eso me llena el corazón y siento que estoy devolviéndole a Dios y a la vida las bendiciones que hoy tengo”, señaló.

Jimmy ha visto a más de 700 menores en situación de calle que hoy ya son adultos y “que tienen su vida bonita como nos la merecemos todos; tienen familias funcionales, trabajan en empresas y tienen distintas profesiones. Un ejemplo es nuestro trabajador social que, a sus nueve años, lo encontré en explotación sexual; su mamá era la proxeneta. Empecé a trabajar con él y pude llevarlo a programas de protección que yo coordinaba. También está Jhon Alex Castaño, el cantante de música popular, que a sus 14 años lo encontré en la calle chupando pega y pudimos acompañar su proceso para salir de la calle, dejar las pandillas y hacer una buena vida. Y así son muchísimos más”.

La labor de la fundación ha contribuido a mejorar fenómenos sociales de la ciudad, como la explotación sexual, el consumo y la sobredosis en menores de edad, con lo cual es evidente que sus acciones inciden positivamente en los resultados de las políticas públicas de atención a esta población.

La filósofa francesa Anne Dufourmantelle escribió: “Cuando nos invade la sensación de que nadie vendrá nunca a nosotros, que esta soledad no nos soltará nunca, debemos seguir encontrando la fuerza para extender nuestros brazos, para besar, para amar. Para decirlo, para empezar de nuevo…”. Esa es la fuerza que define a Jimmy Abello, a Randy Franco y cada niño y niña que ha sido huésped de “La casa de los sueños”.

* Periodista y directora Feria del Libro Pereira.