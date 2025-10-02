Once años de feria en Pereira, ¡y seguimos contando!

Feria del libro de Pereira 2024 Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La versión once de la Feria del Libro de Pereira demuestra que es posible fortalecer y potenciar la cadena del libro y, a su vez, ser un encuentro cultural que, integralmente, reúne el talento de la región.

Este año la feria tiene como lema “La memoria: guardiana de la cultura” y a Leticia como ciudad invitada. La capital del Amazonas honrará la memoria ancestral y hará presencia con una programación de danza, encuentros literarios, gastronomía y las experiencias que llevan a las comunidades indígenas a través de la Biblioteca Rural Itinerante (BRI).

También llegará el Instituto Cubano del Libro con tres escritores muy premiados y exponentes de la literatura contemporánea de la isla: Dazra Novak, Rafael De Águila y Rafael Grillo. Será la primera vez que el ingenio literario cubano se expondrá en la ciudad y se ampliará a un taller con los estudiantes del diplomado en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira.

La Fundación Frisby será la anfitriona de la sección infantil y lo hará de la mano de los gestores culturales risaraldenses y creadores de la Bibliosilleta que, con Daniel Vergara a la cabeza, operarán todos los más bellos contenidos para entretener a los niños y las niñas que lleguen a la feria. Este equipo, sin duda, es sinónimo de calidad.

La muestra literaria, académica y artística de la ciudad se nutre con la presencia del Centro Cultural del Banco de la República; gestoras culturales de la región como Nathalia Gómez Raigoza y Ángela Molina; editoriales como Klepsidra y Homérica; colectivos como Oshún, La Astilla en el ojo, Tintea, Tinarkama; las editoriales de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), la Universidad Católica, la Universidad Libre, la Universidad Andina, entre muchas otras.

Hacienda Castilla estará con una muestra permanente de arte y habrá cuatro compañías de teatro: tres de Pereira, “Uróboros artes vivas”, “Tropa Teatro” y “Teatro El Paso”; y “Teatro Azul” (Armenia). El sábado, con horario extendido, la feria tendrá una programación especial que empezará a las 5 p. m. con un jam de poesía organizado por los jóvenes creadores de Libro Indi y terminará a las 10 p. m. con el grupo Mukangu.

Crecieron los talleres para colegios, coordinados por César Núñez, rector del colegio Hillside, con el apoyo de Lynda Bula, directora de la Feria del Libro de Bucaramanga: este año habrá 64 actividades que dictarán profesores, alumnos, talleristas y escritores entre otros. La expectativa es que lleguen cerca de 6.000 estudiantes en los tres días hábiles de la feria.

En total, son 406 encuentros que ocurrirán entre el 1 y el 5 de octubre en Expofuturo con entrada libre para todos los públicos.

Toda esta hermosa locura nació en 2015 con mi amigo, el poeta Giovanny Gómez, y desde entonces ha sido apoyada por la Cámara de Comercio de Pereira. Hace nueve años entré a ese universo y hace cuatro años tengo el honor de dirigir este legado que enaltecemos todos los días con Mauricio Ramírez, gestor cultural; Fanny Giraldo, agente comercial; un equipo de comunicaciones muy creativo y todas las oficinas de la entidad que “se ponen la diez” para que la feria brille.

La Feria en Pereira es sostenible por lo anterior y porque contamos con aliados increíbles como el Cerlalc, el Banco de la República, la UTP, las alcaldías de Pereira y Dosquebradas, La Ofrenda, la Gobernación de Risaralda, la Fundación Frisby, Panaca, Coordinadora, la Biblioteca Nacional, Penguin Random House, Planeta, el Fondo de Cultura Económica, entre muchos actores públicos y privados que entienden que en la cultura y la educación está la única y verdadera transformación de la sociedad.

Las ferias del libro crecen también gracias a un público que aprecia, goza y agradece estos espacios. Por ustedes levantamos las banderas de la alegría y seguimos soñando con más libros, más arte, más encuentros, más debates sanos y más abrazos.

* Periodista/directora Feria del Libro de Pereira.

@ClaMoralesM