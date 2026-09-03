Pereira, te veo

"Los invito a ustedes, amables lectores, a ver a Pereira y a no dejarla sola en este momento": Claudia Morales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este texto es una declaración de amor para Pereira y los pereiranos; es un manifiesto de solidaridad y también una forma de abrazar un dolor colectivo.

Escribo esta columna en el vuelo que me lleva de Bucaramanga a Medellín y luego de trabajar unos días en ULIBRO, la Feria del Libro de Bucaramanga. En ese escenario, todas las personas con las que hablé me preguntaron por Pereira, me llenaron de abrazos, de palabras sentidas e intenciones de apoyo para la gestión cultural que hacemos en la ciudad y que sé que, en algún momento, serán una realidad.

Yo no nací en Pereira ni me crie allí. Me volví pereirana de corazón once años atrás gracias a Giovanny Gómez, mi loco y amoroso amigo poeta y quien hace 12 años se inventó un sueño llamado feria del libro que, en ese entonces, empezó a hacerse realidad en un par de salones de la Cámara de Comercio de la ciudad y luego en el recinto ferial de Expofuturo.

La feria sobrevivió a la pandemia. Recuerdo todo el operativo de 2020 para hacer el lanzamiento virtual, las piruetas de Giovanny para armar la programación virtual y mi rol como maestra de ceremonias y entrevistadora de algunos autores desde el computador de mi casa en Circasia, Quindío.

La feria sobrevivió al golpe de la muerte de Giovanny en 2021. Quien ve a un amigo morir entiende que la vida tarda en recuperar su brillo, y quien entiende que el sueño llamado feria no podía morir con él, sabe de qué están hechas las personas de buen corazón y que sostienen la esperanza de un mundo mejor.

Del pasado pasamos al presente y al futuro para afirmar que la feria sobrevivirá al terremoto del pasado 10 de agosto porque es una obligación moral decirle a Pereira, a su universo cultural, al público, a los aliados y a los invitados de otras ciudades, que cuando hay un duelo colectivo, el único camino posible para recuperar el aliento es sumar y ayudar, entre todos, entre muchos, a recoger las ruinas físicas, emocionales y mentales de su gente.

En Avatar, la película dirigida por James Cameron, los personajes Na’vi —humanoides extraterrestres— del mundo de Pandora se dicen entre sí “te veo” cuando quieren expresar amor, aceptación, cercanía o atención. Es su forma de reconocer el alma y la esencia profunda del prójimo. Tiene sentido: ver al otro con conciencia de cuidado y con la intención de descubrir sus necesidades es quizás el gesto de amor más puro.

Y quiero seguir honrando una promesa que hice hace cinco años, cuando asumí el rol de la dirección de la feria, y es que, mientras esté en este hermoso y retador encargo, tendré como ruta una convicción que es seguir ampliando el sueño llamado feria para ofrecer a la ciudad el espacio de encuentro que se merece.

En los cinco días que dura la feria del libro en Pereira, o en los diez que dura la de Bucaramanga, o los dieciséis de la FILBo, es imposible cubrir las necesidades más profundas del ecosistema del libro y de las otras expresiones del arte y la cultura, pero sí ocurre algo grandioso: los ciudadanos se movilizan con la noble intención de compartir el saber, de conocer, reír o debatir. De una feria, usualmente, nadie regresa igual a su casa. Creo que prefiero pensar que siempre vuelve con algo bueno y positivo en su corazón. Eso explica por qué una feria es el mejor regalo de amor para una ciudad y por lo que se debe luchar incansablemente, sin importar las vicisitudes. Y por eso, también, hoy quiero decir: Pereira, te veo.

Los invito a ustedes, amables lectores, a hacer lo mismo: a ver a Pereira y a no dejarla sola en este momento.

Ñapa. Como consecuencia del terremoto, la Feria del Libro de Pereira cambió su calendario y se llevará a cabo entre el 5 y el 9 de noviembre en Expofuturo con entrada libre, como ha sido tradición. Podrán revisar la programación en www.pereirafil.com y en IG @feriascamara .

* Periodista y directora Feria del Libro Pereira.