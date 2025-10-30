Hay que tener el estómago curado para leer ciertos textos de ficción. Claro, dirán algunos, que eso de la ficción es puro invento y que no es para tanto. Sin embargo, hay historias narradas en cuentos y novelas gracias a las cuales entendemos mejor la sociedad que nos rodea y sirven de ruta para apreciarla o repudiarla. Y para sentir miedo.

Es lo que ocurre con Cartografía del mal. Relatos de una Pereira oscura, del escritor pereirano Wilmar Ospina Mondragón (Klepsidra Editores, 2023), un libro de cuentos que prueba el talento literario de este joven autor quien, en la actualidad, adelanta sus estudios de doctorado en...