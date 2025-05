Una mirada amable y agradecida sobre la Filbo

“La Filbo debe seguir creciendo como la figura mentora de los proyectos que se desarrollan fuera de Bogotá”: Claudia Morales. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

No es que sea exclusivo de Colombia, pero como se trata del país en el que vivimos, en el que trabajamos y en el que observamos de forma cercana el comportamiento humano, pareciera que aquí es más lucrativo tirar tomates a quienes asumen grandes proyectos, que abrazar con calidez los esfuerzos. Por eso, esta columna va en contravía de esa tendencia.

El proyecto cultural al que quiero referirme es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que el domingo pasado cerró su versión 37 con una programación que incluyó 2.300 actividades culturales y la participación de 500 invitados nacionales e internacionales. En 17 días, a la feria llegaron 570.000 visitantes, de los cuales, 68.000 fueron estudiantes de colegios públicos y privados que participaron en actividades dirigidas a ellos.

El Pabellón Colombia, la librería operada por la Asociación Colombiana de Libreros Independientes -ACLI- y la Carpa País de Libros, que tuvo a 120 editoriales independientes del país, son apuestas y puestas en escena en las que el equipo organizador de la feria se esfuerza cada vez más con la idea de darle relevancia a sectores del libro que, si lo saben aprovechar, amplían sus oportunidades de reconocimiento, venta y distribución.

Las cifras no son un simple hecho y tampoco son sólo un indicador con el que se miden las acciones. Se necesita un equipo con una profunda convicción sobre el poder transformador de la cultura para buscar, mes tras mes, los recursos que hacen posible estos encuentros. Se necesitan personas que entienden que las ferias del libro cumplen un papel imprescindible en la activación y sobrevivencia de todos los eslabones de la cadena del libro. Se necesita gente que piensa en grande y con generosidad.

Con todo lo anterior, es común encontrar personas que afirman que este año la feria no llevó a la programación nada interesante, o aquellos que hablan de “actos de rebeldía” como no lanzar novedades literarias de editoriales independientes porque nadie se interesa en ellas por culpa del tamaño de la feria, o quienes afirman que el lema no se desarrolló bien y, así sucesivamente, se sentencian condenas con la más infinita incapacidad de rescatar lo bello y sin hacer el mínimo intento por entender cómo se hace un encuentro cultural de estas dimensiones y con qué criterios y dificultades.

Quienes hemos sido asiduos visitantes de la Filbo —en mi caso desde hace 25 años— y, también, parte activa de la Red de Ferias del Libro que se creó en 2016 y en la que trabajamos como gestores, directores, programadores y entrevistadores, somos testigos de la evolución de la feria de Bogotá, de la pertinencia de hacerla sostenible en el tiempo y del apoyo que necesita de todos nosotros.

Pertenecer al universo del libro, tan hermoso y a la vez tan frágil, significa que debemos entendernos como una gran red en la que todos somos elementos esenciales y, en ella, la Filbo debe seguir creciendo como la figura mentora de los proyectos que se desarrollan fuera de Bogotá. No para parecernos ni para replicar los modelos, sino por la transferencia de conocimiento que eso supone y porque es importante la mano que desde allí siempre está tendida para quienes hacemos gestión en las regiones.

Qué grandes son Adriana Ángel, Pilar Londoño, Steffany Quintero, Aurélie Radé, Catalina Roa y otras mujeres y hombres que siguen soñando y gestionando para crear un mundo mejor alrededor de lo que nos une: los libros y la cultura. Gracias por creer, unir y persistir.

* Periodista/directora Feria del Libro Pereira.