Una niña de cinco años abusada por un niño de siete, ¿en qué sociedad vivimos?

En una hoja cuadriculada hay un dibujo: aparecen una niña, un niño, una sillita, una puerta, un árbol sin hojas y lo que podría ser una ventana. El niño tiene algo largo en sus manos y con eso toca la entrepierna de la niña. También parece que el niño tira del pelo largo de la niña. El dibujo tiene fecha: marzo 3 de 2024.

La víctima es una niña de 5 años que, de acuerdo con su dibujo y luego con su relato, fue agredida sexualmente por un compañero de 7 años. Los dos estudian en el colegio Ciudadela Educativa de Bosa, de Bogotá. La madre de la niña, Leidi Tatiana Alvis, hizo pública la denuncia por el presunto abuso sexual el pasado 27 de marzo.

Tatiana contó a los medios de comunicación que desde enero su hija había sido víctima de matoneo por parte de un compañero de clases quien, al final, fue quien presuntamente abusó de ella:

“El día lunes 18 (de marzo) yo fui a recoger a mi niña al colegio. Ella me manifestó que se había caído y que se enterró su propio zapato en su parte íntima, lo que se me hizo raro y le pedí que me dijera la verdad, pero ella insistió en su versión. El día martes le escribí a la profesora y le manifesté mi preocupación por la caída porque la niña tenía sangre en sus cucos, pero la señora nunca me respondió. El martes en la noche la fui a empijamar y se asustó, me dijo que se había caído otra vez, de la misma forma, y que se pegó en su parte íntima. Esta vez el sangrado era mucho mayor que el del día anterior, como cuando una mujer se desarrolla por primera vez”.

Tatiana contactó otra vez a la profesora y, de nuevo, la ignoró. Es entonces cuando toma la decisión de llevar a su hija a urgencias del centro médico Virrey Solís y fue allí donde, de acuerdo con lo que la mamá narró a los medios, la niña contó la verdad.

“Hay un niño en el colegio que me molesta, me pellizca y me pega. Cuando yo le digo a las profesoras me regañan y me dejan encerrada en un salón con ese niño. Él me quita la ropa y me molesta las partes íntimas con un palo que está en el salón”, fueron las palabras de la niña al personal médico, de acuerdo con un artículo sobre el tema publicado en el periódico Vanguardia. Según el reporte de los especialistas a la mamá, su hija tenía un rasgamiento en su parte genital.

La Procuraduría General de la Nación informó el pasado mes de noviembre que “entre enero y agosto del año 2023, se presentaron en el país 8.295 delitos sexuales contra menores de edad de los cuales 4.605 fueron contra niños y niñas”. En ese mismo periodo de tiempo, “el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 12.899 exámenes médicos legales por presunto delito sexual en la primera infancia, infancia y adolescencia”.

El órgano de control informó que son preocupantes y van en aumento los casos de acoso escolar y de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos educativos. “En el año 2023 se registraron 1.351 casos de agresión escolar constitutivos de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, en los cuales 968 víctimas son de sexo femenino. Así mismo, del total de estas situaciones registradas, 1.123 se han presentado en instituciones educativas oficiales y 228 en colegios no oficiales”.

¿Es posible restituirle la tranquilidad a una menor de edad como la hija de Leidi Tatiana? ¿Qué secuelas le quedarán? ¿Qué vive, qué ve y qué siente un niño de 7 años que agrede de esa forma a una niña de 5 años? ¿Qué futuro le espera a ese niño? ¿Cómo se cura la negligencia de los docentes de los colegios? ¿Qué sociedad estamos construyendo o, mejor, deconstruyendo?

Cierro esta columna sin aliento.