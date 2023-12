Presidente Petro, se dejó encarcelar en X, pero el Chocó sigue esperando el cambio

Al presidente Petro no le alcanzarán los cuatro años, pero el Chocó ya vislumbra los dos primeros años de esperanzas perdidos con respecto al Gobierno del cambio.

Voté por el presidente Gustavo Petro con la ilusión de ver a un Chocó pujante, donde se Iba a invertir en proyectos de gran envergadura, algo que siempre hemos esperado, pues nuestros votos siempre han estado a la izquierda y no tanto a la derecha; no porque pertenezcamos a una ideología, sino porque siempre vemos con mayor ilusión los proyectos de corte progresista.

El camino de ese anhelado cambio empezó a oscurecer cuando, después de un desafortunado encuentro entre ministros, congresistas, presidentes de partidos y otros, sin mucha reflexión y en tono acalorado, el presidente salió a decir que el llamado acuerdo nacional se había terminado. Eso tomó por sorpresa a todo mundo y la consecuencia es que hoy todas las reformas las tienen embolatadas, porque le ganó la soberbia y no se supo relacionar con esa mayoría que tenía en la coalición. Un error adicional fue querer declararles la guerra a los ricos del país, a ciertos empresarios, cuando debió llamarlos a construir país. Todavía está a tiempo.

Al presidente no le gusta sentirse solo, le aterra sentirse en prisión, ha alertado sobre un “golpe blando”, pero la oposición y los poderosos encontraron el camino para mantenerlo prisionero en la red social X (antes Twitter). Poco sale de ahí, se mantiene disparando todos los días, a diestra y siniestra. No ha entendido que la estrategia de la clase política tradicional de Colombia es mantenerlo ocupado, aclarando injurias y defendiéndose; lo tienen atrincherado en esa red, pero es él mismo quien no ha querido salir, no ha querido utilizar los mecanismos formales del gobierno para desmentir calumnias, para establecer una comunicación formal con los colombianos. Tiene ministerios y herramientas, como lo son los comunicados desde la Casa de Nariño, pero no los utiliza.

Criticaba mucho a Duque por intervenir en Venezuela, pero él se ha ganado unas discusiones innecesarias que, así no lo creamos, no le han ayudado a fortalecer la confianza de los inversionistas en el país. Se ha ganado peleas con el Salvador, con Israel, con Argentina, con Perú, entre otros. Si bien entendemos la preocupación del presidente en la búsqueda del respeto de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, considero que es apropiado que evite ese tipo de debates que no le traen ningún beneficio a la nación. No sé si es que busca con afán un premio internacional o se siente el presidente del planeta.

Al presidente debo decirle que la mejor forma de que el mundo lo premie, y lo respete más que lo que hoy lo respeta, es concentrarse 100 % en los problemas de Colombia y no tanto en los de la humanidad sin frontera, porque si desperdicia cuatro años en un debate mundial sobre el cuidado de la vida, seguramente, seguirán muriendo más personas en Colombia por diversas causas: asesinatos, atracos, violaciones, entre otros.

Debo decir que en el Gobierno del presidente Petro tienen claro qué quiere lograr en materia ambiental y a lo mejor en seguridad, pues su deseo es pacificar a toda Colombia y acabar con todos los grupos que delinquen en el territorio, por la vía del diálogo y el sometimiento a la justicia. Pero debe tener mucho cuidado, pues muchos vemos al ELN y a otros grupos aprovechando la oportunidad del cese de operaciones del Estado colombiano contra ellos para fortalecerse, porque saben que si en las próximas presidenciales es derrotada la izquierda en las urnas, lo que va a venir de la fuerza pública para ellos es bala. Creo que el presidente está siendo muy generoso, mientras que estos grupos siguen afectando a la población civil. Debería poner fecha límite para que las intenciones de paz se vean más claras.

He sido defensor de algunas propuestas del Gobierno con respecto a las reformas. En la de salud, sería bueno mantener las EPS con la mayoría de servicios y adherir algunas de ellas como operadoras de pago a clínicas y hospitales por servicios prestados, es decir, en una alianza público-privado: el ADRES selecciona a las mejores EPS o gestoras en salud para que se conviertan en coopagadoras, y así aprovechar la capacidad instalada; ya no sería esta entidad sola, sino que, por medio de licitación pública, algunas gestoras puedan postularse como copagadoras, eso sí, con toda rigurosidad y, desde luego, tendrían que ser auditadas por la Contraloría.

La reforma pensional es ideal como está pensada, pues este régimen de pilares permitiría que los adultos mayores que siempre trabajaron el campo y hoy no tienen una pensión puedan recibir un bono de 300 a 400 mil pesos mensuales.

La laboral reivindica los derechos de los trabajadores, y la de educación fue muy bien pensada para que sea un derecho fundamental.

En el 2024, el presidente no sólo debe hacer que los ministros ejecuten, sino que espero verlo fuera de esa prisión en la que lo han metido los opositores y algunos medios que no informan con objetividad, sino con cizaña y cierto odio.

Por otro lado, veo con preocupación que el camaján del fiscal Francisco Barbosa se dedique a desprestigiar sin sustento jurídico o investigación previa las propuestas de paz del Gobierno y se haya convertido más que en el jefe de la entidad que investiga y judicializa, en un ente que apoya la infamia, la impunidad, la injuria y la calumnia. Habla de independencia institucional, pero se mantiene atacando al ejecutivo. Él no puede excusarse en que él responde a los señalamientos del presidente; es natural que quien debe garantizar el orden y la seguridad en el país le exija resultados a la Fiscalía. Pero cada vez que lo hace, el señor Barbosa lo ve como un ataque. Así no funciona un país, pues hay una guerra interna entre grupos delincuenciales contra el Estado colombiano y entre esos grupos delincuenciales está la Fiscalia. La verdad, es mucha la impunidad y la corrupción desde antes de Barbosa.

Finalmente, quiero decirle al presidente que el Chocó no solo espera mercado o saludos, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. El Chocó espera obras de gran impacto que ayuden a combatir la pobreza, que generen empleo, que fortalezcan la seguridad, la vía al mar se necesita con urgencia. Necesitamos que lleguen los empresarios, que se les dé toda la garantía. Estamos dispuestos a aceptar la propuesta de Sarmiento Ángulo para desarrollar al Chocó, lo invitamos a trabajar con los empresarios, los gremios, los consejos comunitarios, las Juntas de Acción Comunal, con el Senado y la Cámara de Representantes. A abrazarse con militares y policías. A pensar en un Chocó próspero. Señor presidente, piense más en un legado para los más débiles de Colombia, no busque tanta aceptación internacional, lo queremos aquí en el país trabajando 24/7, concéntrese en gobernar con todos y para todos, sin corrupción.

Veo al Ministerio del Medio Ambiente y a otros ministerios buscando monopolizar el poder de todas las entidades públicas donde se eligen directores y otros directivos; eso no es cambio. Recuerde que el Chocó en las presidenciales siempre vota con libertad y rebeldía y, si no nos cumple, también esta vez nos podemos revelar.

Ya no queremos más bolsitas de mercado, más plata regalada, necesitamos es que lleguen obras que desarrollen al Departamento para que nuestra gente se pueda emplear y devengar su propio salario. Ya es hora de hacer el Gobierno que prometió. Recuerde que a partir del 7 de agosto de 2024 comienza su tercer año de gobierno y ya no tendrá mucho margen para actuar.

No sea terco, escúchenos. Lo queremos mucho, señor presidente, pero nos sentimos a veces tristes, porque usted sigue empeñado en la pelea con muchos sectores. Sigue con su discurso de candidato y senador y dejó de lado el de presidente. Trate de unir al país, sabemos que hay gente que no quiere que eso pase porque ahí sí ven amenazado el poder, pero usted no les siga la corriente. Haga la diferencia, la salud mental de los colombianos que lo apoyamos y lo defendemos ya no aguanta más peleas suyas con todo quien lo cuestione o critique algunas acciones de gobierno. No se desgaste respondiendo, que respondan los ministros y directores, para eso están.

Necesitamos que ponga mano dura a muchos del Gobierno, porque no está llegando la inversión verdadera.

Todavía se puede

El Chocó espera más.

* Docente y escritor, nacido en Bagadó-Chocó.