Cita Petro-Trump: el tiempo de las teatralidades ha terminado

En otoño de 2019, fui invitada por la oficina del senador Marco Rubio a testificar ante el subcomité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. sobre el Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer. El tema fue “Relaciones EE. UU.-Colombia: Nuevas oportunidades para reforzar y fortalecer nuestras relaciones bilaterales”. En mi testimonio, subrayé la importancia de la relación, el éxito de proyectos pasados y la asociación singularmente eficaz entre las fuerzas armadas estadounidenses y colombianas.

Aquellos eran los viejos tiempos.

Ahora, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia están en mínimos históricos. Estadísticas recientes publicadas por la Oficina Nacional de Drogas y Delitos indican que el cultivo de coca ha aumentado significativamente desde que el presidente Gustavo Petro asumió el cargo. Como resultado, Estados Unidos descertificó Colombia y añadió a Petro a la "Lista Clinton“. Petro incluso logró que le revocaran el visado estadounidense tras estar en una acera de Manhattan, instando a las tropas estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente Trump. Sin duda, algunos neoyorquinos confundieron al presidente de Colombia con otro predicador callejero lunático, furioso ante la luna.

Pero el tiempo de las teatralidades ha terminado. A pesar de los mejores esfuerzos de Petro por causar un daño irreparable a las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, el presidente Trump lo ha invitado a la Casa Blanca el 3 de febrero.

El anuncio de la reunión fue una grata sorpresa para muchos observadores de asuntos latinoamericanos en Washington. Tras la captura de Nicolás Maduro, Trump había sugerido que Petro podría ser el siguiente, declarándolo "... un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos — y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte". El repentino giro de Trump señala el deseo de su administración de mantener relaciones funcionales con Colombia, a pesar de las actitudes antiestadounidenses de Petro.

De hecho, mientras Petro deje su keffiyeh y su megáfono en casa, él y su homólogo estadounidense podrían tener una reunión constructiva. Además de abordar los esfuerzos contra el narcotráfico, Trump probablemente abordará el futuro de Venezuela. Esta sería una oportunidad para que el presidente colombiano sugiera cómo Colombia y Estados Unidos podrían trabajar juntos en apoyo a un futuro prometedor para el vecino colombiano. Al fin y al cabo, una Venezuela segura y próspera beneficiaría tanto a Colombia como a Estados Unidos, sin mencionar a la región en su conjunto. En las últimas décadas, Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en Colombia, proporcionando ayuda militar, económica y humanitaria a través del Plan Colombia. Desde su creación durante la administración Clinton, la iniciativa contó con el apoyo de ambos partidos en el Congreso de EE. UU. Y eso rara vez ocurre.

Aunque Petro no tiene que postrarse a los pies de Trump en señal de agradecimiento, ¿podría al menos actuar con normalidad? Incluso podría llevar una camiseta de “Free Palestine”, siempre y cuando que no se note a través de su guayabera.

Y, si no es provocado, Trump debería demostrar ser diplomático, incluso agradable. El secretario de Estado Rubio, para quien el hemisferio occidental es una prioridad, estará vigilando a Petro como un halcón. Pero incluso Rubio debe albergar esperanza en una alianza restaurada. De lo contrario, la reunión no se habría fijado en primer lugar. Petro podría mitigar meses de mala sangre si deja a un lado su política personal y se centra en lo que es mejor para Colombia. Pero, si Petro se pone a sí mismo por delante del país y desaprovecha la oportunidad de reparar las relaciones con Washington, su sucesor tendrá que recoger los pedazos en mayo.

* Christine Balling fue asesora del Mando de Operaciones Especiales de EE. UU. Sur (U.S. SOCSOUTH) y vicepresidenta senior en el Institute of World Politics en Washington, D.C.