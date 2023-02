Del texto al hecho

Ayer Profamilia fue condecorada con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, la más alta distinción entregada por el Concejo de Bogotá, como reconocimiento al trabajo decidido que la Organización ha realizado durante casi 58 años para lograr el goce efectivo de la sexualidad en Bogotá y en el resto del país.

En momentos como este, es inevitable mirar hacia atrás y remontarnos al origen, a mediados de los años 60, cuando garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, se convirtió en el sueño y la razón de ser del trabajo del ginecólogo Fernando Tamayo, anhelo que se materializó con la creación de Profamilia en Bogotá. ¡Hemos avanzado! Hoy, varias décadas después, estamos celebrando con una nueva generación de mujeres, el primer aniversario de la despenalización del aborto en Colombia, una decisión histórica que tiene como esencia la equidad, la libertad, la autonomía, la justicia social y el sueño con el que nació nuestra organización: que todas las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Y es que ninguna mujer o persona gestante podrá ser, nunca más, señalada ni criminalizada por decidir interrumpir su embarazo por las razones que considere y el sistema, del que finalmente hacemos parte todos, deberá permitir que sus derechos sean una realidad.

Claro está y como lo dejan proyectar referentes internacionales en materia de despenalización del aborto como Uruguay, Francia, Portugal, España y Ciudad de México, en México, nos espera lo que seguramente será un largo camino hacia una implementación total e integral de lo dispuesto por la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud. Sin embargo, estamos dando pasos firmes. De hecho, hace un par de semanas, el Ministerio le entregó al país la Resolución 051, un instrumento que además de ser el principal avance que se da en el Ejecutivo en materia de aborto desde la despenalización, constituye también la adopción de la regulación para la atención integral en salud de la interrupción voluntaria del embarazo.

Así, la Resolución reconoce el aborto como un servicio de salud esencial y urgente que no puede suspenderse; entiende que tanto mujeres como hombres trans y personas no binarias pueden necesitar interrumpir un embarazo no deseado; exhorta a la ampliación de la oferta de servicios de aborto en todos los grados de complejidad, incluyendo la modalidad de telemedicina; sanciona toda forma de discriminación o violencia contra las personas que solicitan un aborto y/o contra quienes realizan el procedimiento. Los textos, las normas y disposiciones están, solo hace falta seguir convirtiéndolas en hechos tangibles en la atención en salud.

Nuestras cifras dan cuenta que, en este último año, el 97,2 % de los abortos realizados a través de Profamilia se hicieron antes de la semana 16 de gestación; de estos, el 86 % antes de la semana 12. Lo cierto es que detrás de cada porcentaje están las historias de personas reales que, gracias a esta decisión, no se expusieron a procedimientos inseguros, que pusieran en riesgo su salud y bienestar.

El mundo nos mira como un referente en derechos sexuales y reproductivos y eso hay que celebrarlo, pero la integralidad de nuestro ejemplo solo será posible cuando reconozcamos, no solo la importancia de garantizar el acceso a servicios de aborto dignos y seguros, sino cuando también centremos nuestros esfuerzos en la prevención y reducción de embarazos no deseados a través de la educación integral en sexualidad; en la eliminación de todo tipo de violencia de género, incluyendo la sexual, a la que tan expuesta está nuestra infancia y por supuesto, cuando facilitemos, sin reparos, ni barreras, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como la anticoncepción. Esa ha sido nuestra misión; más de 53 clínicas a nivel nacional; más de 3.000 brigadas extramurales y cuatro millones de servicios en salud sexual y reproductiva al año nos han permitido asumir con valentía la construcción integral de un mejor país.

¿Logros? Innumerables.

¿Retos? Muchos.

¡Empecemos por pasar de los textos, a los hechos!

* Directora Ejecutiva de Profamilia.