El fútbol como puente hacia la paz: Canadá se prepara para recibir al mundo en 2026

“El deporte puede inspirar progreso, desarrollo y paz duradera”: Elizabeth Williams, embajadora de Canadá en Colombia Foto: EFE - Adidas

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Cada 6 de abril, el mundo conmemora el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, una fecha que reconoce el poder del deporte para unir a las personas, fomentar el desarrollo sostenible y construir sociedades más pacíficas e inclusivas. Para Canadá, esta conmemoración adquiere un significado especial este año, mientras nos preparamos para recibir al mundo como país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 26™, junto a México y Estados Unidos.

El fútbol es mucho más que un juego: es una plataforma global para promover valores esenciales como la igualdad, el respeto, la diversidad y la cooperación. En comunidades de todo el mundo el deporte ha demostrado ser una herramienta poderosa para la prevención de la violencia, la inclusión social de niñas, niños y jóvenes, y la construcción de espacios seguros donde florecen el liderazgo y la convivencia.

Estos valores coinciden plenamente con el espíritu del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, y también con la visión que guía nuestros preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 26™. Como anfitrión de este torneo, Canadá está trabajando para que la Copa Mundial deje un legado duradero basado en la inclusión, el respeto de los derechos humanos, la sostenibilidad y la reconciliación. El torneo será una oportunidad única para mostrar al mundo la fuerza de nuestras comunidades diversas, la riqueza cultural del país y nuestro compromiso con un futuro más pacífico y equitativo.

Aquí en Colombia, nos enorgullece colaborar con socios locales en programas que ponen el deporte como una herramienta de transformación positiva. Un ejemplo de esto es la campaña de transformación cultural “Ponte la 10 y cuida en equipo”, que lanzamos recientemente con ONU Mujeres, en el marco del proyecto Entornos que Cuidan. Esta estrategia busca que todas las personas compartan las tareas de cuidado no pagadas, entendidas como un esfuerzo colectivo que sostiene la vida y promueve la igualdad. Inspirada en la pasión y la fuerza del fútbol, quiere cambiar la idea de que solo las mujeres deben encargarse del cuidado. También quiere mostrar lo importante que es este trabajo e invitar a hombres, jóvenes, niños, al sector privado, y a toda la sociedad a unirse a este cambio.

Al celebrar este 6 de abril, invitamos a nuestras sociedades y aliados a unirse a este llamado global: usar el poder del fútbol para construir puentes, fortalecer el tejido social y avanzar hacia un mundo más pacífico y sostenible. La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 26™ ya comenzó, y Canadá está listo no solo para recibir al mundo, sino también para demostrar que el deporte puede inspirar progreso, desarrollo y paz duradera.