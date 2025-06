¿En qué se parecen una relación de pareja y la crisis de las finanzas públicas?

Resume e infórmame rápido

“Tenemos que tomarnos un tiempo” es una frase que quizá usted o yo le hemos dicho alguna vez a una pareja. La semana pasada, el Ministerio de Hacienda dijo algo parecido con respecto al cumplimiento de la regla fiscal.

La crisis de las finanzas públicas es clara. Hay más gastos, más deuda y menos ingresos de los esperados. Como en una relación en donde las cosas no andan bien y se necesita una distancia a las expectativas, el gobierno recurrió a una cláusula de escape para no tener que cumplir la regla fiscal, una excepción que hace posible no cumplirla en casos extraordinarios por un tiempo.

La regla fiscal es una ley que existe desde 2011 y le pone un “tatequieto” o un límite al gasto que puede hacer el gobierno año a año, según sus ingresos y deuda pública, para asegurar que las finanzas públicas de Colombia estén bien y que eso le dé buenas señales a la gente para hacer negocios o invertir en el país. Como en una relación, son las reglas que mantienen la confianza.

Esta no es la primera vez que se rompe la regla fiscal. En 2021, durante la pandemia, el gobierno de Iván Duque tuvo un déficit fiscal altísimo (un hueco entre ingresos y gastos) y una deuda pública disparada porque se necesitaba más plata de la normal para atender la crisis por el covid.

Esta vez se nos juntaron los problemas. Tenemos más deudas (viejas y nuevas), nos entró menos plata por impuestos, se hicieron cuentas optimistas de recaudo tributario, se está gastando más, el presupuesto es en su mayoría inflexible (no se puede recortar) y estamos todavía subsidiando el ACPM a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Como en una relación, se tiene fe en que al final de esa distancia las cosas estén mejor. El gobierno es optimista con que esto podrá ser una oportunidad para ajustar las finanzas, pero hay gente experta más escéptica que dice que esto es una excusa para gastar y endeudarse sin límites y que el próximo gobierno tendrá que llenar los huecos que deje este.

¿Qué dicen ustedes? ¿Los tiempos sí sirven para curar relaciones en crisis?

