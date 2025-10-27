En su ausencia, descubrí quien soy

“La búsqueda de mi papá me transformó”: Katy Milena Fuentes Macea, mujer buscadora Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Soy Katy Milena Fuentes Macea, mujer buscadora residente en la ciudad de Montería. Una mujer que convirtió su dolor en liderazgo.

Mi padre, Wilson Uberto Fuentes Marimon, fue uno de los 43 campesinos desaparecidos forzadamente el 14 de enero de 1990 en el corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, Antioquia, por el grupo paramilitar Los Tangueros, con la complicidad de miembros de la fuerza pública. Una tragedia que marcó mi vida radicalmente, pues me dejó desprotegida y marcada por el dolor, la incertidumbre y un gran vacío.

Muchas veces me he preguntado cuántos años de vida “se pierden” buscando a quien el Estado nos arrebató. Pero buscar también ha implicado convertir ese dolor en fuerza, en resiliencia y en valor para seguir preguntando, sin desfallecer, en dónde estará mi padre y en dónde estarán quienes fueron desaparecidos junto a él.

La búsqueda de mi papá me transformó. Pasé de ser una persona agresiva, rebelde, con miedos, a ser una mujer valiente, guerrera, que ha enfrentado grandes desafíos de los que, con la ayuda de Dios, he salido victoriosa y con más ánimo de seguir en esta ardua labor de la búsqueda.

A lo largo de los años, esta labor me ha permitido impulsar y acompañar a mujeres cabeza de hogar que han vivido la desaparición forzada en medio del conflicto armado. Gracias a estas experiencias, encontré mi vocación de vida y mi verdadera esencia, que está en brindar apoyo a las personas, servir y seguir buscando. Mientras busco a mi padre me encuentro a mí misma, encuentro mi liderazgo y el corazón lleno de amor y resistencia de muchas otras personas, sobre todo mujeres, que –como yo– siguen enfrentándose a todo en busca de respuestas sobre sus seres queridos.

Soy la única mujer del Comité Coordinador del Caso Pueblo Bello, espacio desde el que insistimos en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Es una gran responsabilidad que me llena de orgullo. Pero muchas veces el cansancio y la desconfianza en las instituciones nos desalienta, nos frustra, porque en cada espacio en el que participamos las mujeres seguimos esperando respuestas, una verdadera reparación integral y garantías básicas para continuar con la búsqueda.

Soy madre de tres hijos que dependen exclusivamente de mí. La búsqueda es una labor no remunerada que nos consume el tiempo y la existencia entera.

Las mujeres buscadoras dedicamos nuestra vida a una tarea que el Estado debería liderar. Nos convertimos en investigadoras, abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. Acompañamos a otras víctimas sin recibir nada a cambio. Por esto, exijo que se reconozca oficialmente la búsqueda como un trabajo, y que quienes lo sostenemos tengamos acceso, entre otros, a seguridad social y educación para vivir dignamente, como lo indican las leyes que las mujeres buscadoras hemos conseguido.

Sueño con el día en que pueda descansar y saber en dónde está mi papá. Sueño con que las medidas de reparación ordenadas en 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblo Bello se cumplan. Sueño con continuar trabajando para que se implementen planes de búsqueda efectivos que permitan darles respuestas a los familiares de personas desaparecidas, para que podamos cerrar nuestros duelos.

Sueño con que la justicia llegue en mi caso y en los más de cien mil casos de desaparición que hay en el país. Sueño con que haya paz sin impunidad. Y mientras sueño, seguiré preguntando ¿en dónde están los desaparecidos?

Para todas las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición que, como yo, han convertido la ausencia en liderazgo, ¡muchos años de dignidad, caminando hacia la justicia!

* Por el día de las mujeres buscadoras, conmemorado el 23 de octubre, María Alejandra Villamizar cedió su columna.