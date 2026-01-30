La mayor apuesta energética de Trump no está en Venezuela: así avanza la “Pax Silica”

El bloqueo naval de Venezuela impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, la reciente captura del presidente Nicolás Maduro por parte de su administración y los esfuerzos de Trump por controlar las reservas petroleras del país son el tipo de medidas unilaterales agresivas que suelen acaparar titulares. Presentada por Trump como una versión moderna de la Doctrina Monroe, la llamada Doctrina Donroe evoca un manual imperial del siglo XIX centrado en asegurar territorio, eliminar adversarios desestabilizadores y apoderarse de los recursos...