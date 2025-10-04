Más que una cuota: personas con discapacidad en el mundo laboral

Resume e infórmame rápido

Con la reciente aprobación de la reforma laboral, las empresas enfrentan un nuevo reto que también puede convertirse en una gran oportunidad: avanzar hacia una inclusión laboral real de personas con discapacidad.

La nueva ley establece que las organizaciones deberán vincular un número mínimo de personas con discapacidad, de acuerdo con su tamaño. El año 2025 será una fase voluntaria de preparación, y a partir de 2026 su cumplimiento será obligatorio. Esta transición ofrece a las empresas un tiempo valioso para planificar, ajustar procesos que vayan más allá del mínimo legal.

En Best Buddies recibimos este cambio con entusiasmo, porque las cuotas pueden abrir el camino para que más empresas reconozcan el valor del talento diverso y contribuyan a visibilizar a una población que ha estado históricamente excluida del mundo laboral.

Sin embargo, para que esta medida genere un impacto profundo y sostenible, no basta con cumplir un número: se requiere liderazgo y una estrategia clara que garantice una inclusión real. Con más de 20 años de experiencia, en Best Buddies Colombia nos hemos consolidado como expertos en inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. En este tiempo, hemos desarrollado un modelo que no solo transforma la vida de nuestros Amigos del Alma, sino también la cultura de las organizaciones que deciden abrir sus puertas al talento diverso.

Contamos con la Escuela Best Buddies, donde fortalecen habilidades socioemocionales, ganan confianza y desarrollan autonomía para enfrentar los retos del entorno laboral. Posteriormente, a través del Programa de Oportunidad Laboral, acompañamos tanto a las personas como a las empresas en todo el proceso de inclusión: desde la identificación del perfil del cargo y la preparación de entrevistas, hasta la sensibilización de los equipos, la implementación de ajustes razonables y el acompañamiento permanente. Todo esto nos permite garantizar una inclusión exitosa y sostenible.

Los resultados hablan por sí solos y han posicionado a Colombia como un referente dentro del ecosistema global de Best Buddies, presente en más de 40 países. Gracias a este modelo, desde 2003 hemos facilitado la vinculación laboral de más de 2.200 personas con discapacidad intelectual, generando un impacto económico anual superior a $14.000 millones en salarios. Actualmente, más de 100 empresas en el país trabajan con nosotros y son testimonio de que la inclusión no solo es posible, sino que transforma vidas y genera valor real, medible y sostenible para las organizaciones.

Además, más de 90 personas han accedido a vivienda propia gracias a su estabilidad laboral, y muchas han alcanzado metas que antes parecían inalcanzables, como culminar una carrera universitaria o incluso convertirse en el sustento económico de sus familias. Estos logros no son solo cifras: son una muestra concreta de que una inclusión laboral bien acompañada transforma vidas.

Por su parte, las organizaciones también ganan: fortalecen su cultura interna, mejoran el clima laboral, disminuyen la rotación del talento y avanzan en sus metas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y sostenibilidad.

Sin duda, celebramos que las cuotas sean política pública, pero el verdadero impacto nace del liderazgo que transforma y de decisiones estratégicas. Esta etapa voluntaria es la oportunidad perfecta para prepararnos y convertir la inclusión en una realidad. Hoy es el momento de dar el primer paso y descubrir cómo el talento diverso puede transformar su organización. En Best Buddies Colombia los acompañaremos en todo el camino.

* Directora ejecutiva de Best Buddies Colombia