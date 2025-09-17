Tengo tres trabajos, pago impuestos y soy trans. ¿Hablamos?

Foto: Hojara María Suárez Zamudio

A ver, ¿cómo les explico lo que es ser una mujer trans en Colombia sin que suene a la típica historia de drama y superación? Olvídense del show de medianoche, de la caricatura que nos han vendido la televisión y el cine. Detrás del maquillaje y los tacones, existimos personas con el simple y revolucionario derecho a ser felices, a tener una familia, a ser la hija, la hermana, la esposa, la profesional que sueña y se faja por sus metas.

Mi historia arranca en Boquerón, Tolima. Uno de esos pueblos con encanto y con costumbres tan arraigadas que el molde para ser y existir es uno solo. Y cuando una no cabe en ese molde, le toca construir su propio camino a pulso y con las uñas. Sobrevivir allí, siendo yo, ya era un desafío; prosperar, una utopía.

Por eso, Bogotá fue mi salto al vacío y mi salvación. Fue aterrizar en un universo donde no era la única. Aquí encontré mi tribu, mi espejo, en colectivos de mujeres trans que ya estaban abriéndose paso a codazos en la política, en el activismo, en la vida. Claro que participé en reinados y me enamoré de la moda, ¡cómo no! Pero rápido entendí que la verdadera corona era la educación, y que la pasarela más importante era la lucha por nuestras causas.

Hoy mi vida es un rompecabezas fascinante. Soy emprendedora y dirijo mi propio taller de costura, donde también enseño este arte a mis hermanas de las Tupanas Amazónicas. Soy la funcionaria que apoya con cariño a las personas mayores en la Alcaldía de Bosa y la que se pelea con los procesos administrativos en la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas.

Tengo tres trabajos, un taller y un montón de sueños. Pero créanme, ni el carnet del ministerio ni las facturas de mi emprendimiento me eximen de la realidad: a pesar de los avances, a las personas trans en Colombia todavía nos falta lo básico. Nos faltan garantías para tener un techo digno, un trabajo sin prejuicios y una educación sin matoneo.

Y ni hablemos de la salud, que es un grito silencioso. La desesperación y la falta de un sistema que nos acoja nos empuja a la silicona industrial y a las hormonas de contrabando. Cada cuerpo modificado en la clandestinidad es un problema de salud pública que este país se niega a mirar de frente. No es un capricho estético, es una cuestión de vida o muerte.

Es hora de que las instituciones y la sociedad dejen de vernos como una estadística de vulnerabilidad o como un personaje pintoresco. Somos motor de cambio, somos fuerza laboral, somos ciudadanas. Exigimos una ley integral trans que no sea un papel mojado, sino un escudo real que proteja nuestras vidas y garantice nuestros derechos.

Este no es solo un llamado a la acción. Es un recordatorio de que existimos, resistimos y merecemos, como cualquier otra persona en este país, la bendita paz de ser y de soñar en libertad.

*Hojara María Suárez Zamudio es diseñadora de modas, administradora de empresas y estudiante de especialización en gerencia de proyectos. Mujer trans, emprendedora y defensora de los derechos LGBTIQ+ en Colombia.