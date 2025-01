Ante un magistral Bad Bunny, nuestros reguetoneros agachan la cabeza

Resume e infórmame rápido

"La historia premia a los valientes, no a los ganadores de Grammys": Santiago Bohórquez

Tras escuchar DeBÍ TiRaR MáS FOToS, nuevo álbum de Bad Bunny, reivindicativo de su natal Puerto Rico, lamento la falta de compromiso de nuestros reguetoneros. Somos un país potencia en lanzar canciones disfrutables que no dicen nada, y cuando sí dicen algo suele ser el mensaje equivocado: guaro, pepas, tusi y “mamacita desde los fourteen”, como reza +57, el lamentable resultado del encuentro entre nuestros más taquilleros representantes en la música. Esa frase es solo una muestra de la desconexión entre su arte y las vivencias de Colombia: no se dieron cuenta —o no les importó— que sexualiza a una menor de edad en pleno auge del turismo sexual en Medellín. “Si estaba esperando algo pa’ Colombia (...), vaya y escuche Colombia, tierra querida”, explicaría Blessd a través de X.

Me gusta la música de Bad Bunny, Feid, Karol G, J Balvin, Maluma, entre tantos otros; crecí con ella, entonces no podría ser de otra manera. Mi crítica radica en su condescendencia con el mercado y la indiferencia frente a las realidades de su país.

Bad Bunny es uno de los cantantes más escuchados en el mundo. Además del álbum, codirigió un cortometraje y publicó una serie de fotografías de elementos representativos de la isla, nutridos con una narración del historiador de Puerto Rico y el Caribe Jorell Meléndez-Badillo. Sin miedo, utiliza cada uno de estos elementos para enunciar la emigración de su gente y la llegada masiva de estadounidenses a la isla con intención de acaparar el territorio: “Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no sueltes la bandera ni olvides el leolái, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”.

No es la primera vez que el cantante entra de lleno al activismo político: en 2019 participó en las protestas que derivaron en la renuncia del jefe de Estado de Puerto Rico, Ricardo Roselló. En estas, al igual que en otras ocasiones, se ha visto al boricua izando la bandera con azul claro que tenían en la isla antes de volverse un territorio no integrado de Estados Unidos. Además, ha sido un activo promotor del voto en su país.

Una sola frase, del tema LA MuDANZA, pone al descubierto todo lo que nos falta: “Aquí mataron gente por sacar la bandera, por eso es que ahora yo la llevo donde quiera”. Cuando en Colombia mataron manifestantes, particularmente en 2019 y 2021, las redes sociales se preguntaron dónde estaban nuestros artistas de talla mundial; nunca contestaron —a excepción de Feid y su memorable Tombos, tienen que parar—. Pesó más la “prudencia” comercial de quien pretende no quedar mal con nadie, y menos sus clientes.

Personas sensatas dirán “son reguetoneros, no políticos”, y que “cada quien lanza lo que le da la gana”. Y bueno, esa es una apreciación bastante intuitiva porque es precisamente lo que vienen haciendo. Diría J Balvin en el documental sobre sí mismo —el cual se nutre de imágenes del paro nacional ya mencionado—: “No quiero meterme en cosas políticas porque no es lo mío. Solo quiero darle luz al mundo”.

Se trata entonces de un cambio en voluntad y consciencia sobre el alcance de sus mensajes y de, como Bad Bunny, sentirse parte de un país que tiene mucho por decirle al mundo. Colombia no tiene hoy un solo referente de alcance internacional que apueste, a través de su arte, a estar a la altura de las circunstancias y no solo ser comercialmente exitoso. La historia premia a los valientes, no a los ganadores de Grammys.