Charlie Kirk practicaba la política de la manera correcta

“Quería que Charlie Kirk estuviera a salvo por su bien, pero también quería que él estuviera a salvo por el mío”: Ezra Klein. Foto: EFE - FILIP SINGER

La base de una sociedad libre es la capacidad de participar en política sin miedo a la violencia. Perder eso es arriesgarse a perderlo todo. Charlie Kirk —y su familia— acaban de perderlo todo. Como país, también nos acercamos un paso más a perderlo todo.

Llevamos tiempo acercándonos. En 2020, el FBI frustró un complot para secuestrar a Gretchen Whitmer, gobernadora de Míchigan. En 2021, una turba asaltó el Capitolio para intentar anular el resultado de las elecciones y se encontraron bombas de tubo en las sedes del Comité Nacional Demócrata y Republicano. En 2022, un hombre irrumpió en el domicilio de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, con la intención de secuestrarla. Ella estaba ausente, pero el intruso agredió a su marido, Paul, de 82 años, con un martillo, y le fracturó el cráneo. En 2024, el presidente Donald Trump estuvo a punto de ser asesinado. Ese mismo año, Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, fue asesinado.

En 2025, se lanzaron cócteles molotov contra la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, durante la Pascua judía. Melissa Hortman, expresidenta de la Cámara de Minnesota, y su marido fueron asesinados, y el senador estatal John Hoffman y su esposa resultaron gravemente heridos por un hombre armado. Y el miércoles, Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado por un disparo durante un discurso en la Universidad de Utah Valley.

Puede disgustarte mucho de lo que Kirk creía y la siguiente afirmación sigue siendo cierta: Kirk practicaba la política exactamente de la manera correcta. Se presentaba en los campus y hablaba con quien quisiera hablar con él. Era uno de los practicantes de la persuasión más eficaces de la época. Cuando la izquierda pensó que su control sobre los corazones y las mentes de los estudiantes universitarios era casi absoluto, Kirk apareció una y otra vez para romperlo. Poco a poco, y luego de golpe, lo consiguió. Los votantes en edad universitaria cambiaron bruscamente a la derecha en las elecciones de 2024.

No todo fue obra de Kirk, pero él fue fundamental para sentar las bases para ello. No conocí a Kirk, y no soy la persona adecuada para elogiarlo. Pero envidié lo que construyó. El gusto por el desacuerdo es una virtud en democracia. Al liberalismo le vendría bien más de su arrojo e intrepidez. En el episodio inaugural de su pódcast, el gobernador de California, Gavin Newsom, fue el anfitrión de Kirk y admitió que su hijo era un gran admirador suyo. Qué tal testimonio del proyecto de Kirk.

En las redes sociales, he visto reacciones mayoritariamente decentes y humanas al asesinato de Kirk. Hay pesar y conmoción tanto en la izquierda como en la derecha. Pero he visto dos formas equivocadas de respuesta, por comprensible que sea la rabia o el horror que las provocaron. Una es un movimiento de la izquierda para relacionar la muerte de Kirk con sus opiniones: al fin y al cabo, defendía la segunda enmienda, incluso admitiendo que significaba aceptar muertes inocentes. Otra es de la derecha, para convertir el asesinato de Kirk en una justificación para una guerra total, un incendio del Reichstag para nuestro tiempo.

Pero como revela la lista anterior, no existe un mundo en el que la violencia política se intensifique, pero que se limite solo a tus enemigos. Aunque eso fuera posible, seguiría siendo un mundo de horrores, una sociedad hundida en la forma más irreversible de falta de libertad.

La violencia política es un virus. Es contagiosa. En Estados Unidos hemos pasado por periodos en los que era endémica. En los años 60 se produjeron los asesinatos de John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King Jr., Robert F. Kennedy y Medgar Evers. En la década de 1970, el gobernador George Wallace fue disparado por un presunto asesino, pero sobrevivió, y Gerald Ford se enfrentó a dos intentos de asesinato en un mes. En 1981, Ronald Reagan sobrevivió después de que la bala de John Hinckley Jr. rebotara en su costilla y le perforara el pulmón. Estos asesinos y posibles asesinos tenían diferentes motivos, diferentes políticas y diferentes niveles de estabilidad mental. Cuando la violencia política se convierte en algo imaginable, ya sea como herramienta de la política o como escalera hacia la fama, empieza a infectar a las personas temerariamente.

La política estadounidense tiene bandos. Es inútil fingir que no los tiene. Pero se supone que ambos bandos están en el mismo lado de un proyecto mayor: todos estamos, o la mayoría de nosotros, al menos, intentando mantener la viabilidad del experimento estadounidense. Podemos vivir perdiendo unas elecciones porque creemos en la promesa de las siguientes; podemos vivir perdiendo una discusión porque creemos que habrá otra discusión. La violencia política pone eso en peligro.

Kirk y yo estábamos en bandos diferentes en la mayoría de las discusiones políticas. Estábamos en el mismo bando sobre la posibilidad continua de la política estadounidense. Se supone que es una discusión, no una guerra; se supone que se gana con palabras, no se acaba con balas. Quería que Kirk estuviera a salvo por su bien, pero también quería que él estuviera a salvo por el mío y por el bien de nuestro gran proyecto común. Lo mismo vale para Shapiro, para Hoffman, para Hortman, para Thompson, para Trump, para Pelosi, para Whitmer. Todos estamos a salvo, o ninguno lo está.

