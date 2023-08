Preguntas sobre el vertido de Japón al mar del agua contaminada de Fukushima

El 24 de agosto, el gobierno japonés comenzó oficialmente a verter al Océano Pacífico el agua contaminada de la central nuclear de Fukushima, en un plazo de hasta 30 años. Ignorando las graves preocupaciones y firmes oposiciones de la comunidad internacional, Japón ha traspasado descaradamente al mundo el riesgo de contaminación nuclear, lo cual es extremadamente egoísta e irresponsable.

De hecho, hasta ahora Japón no ha dado explicaciones convincentes sobre las siguientes preguntas:

1- ¿Es la mejor solución el vertido al mar del agua contaminada con energía nuclear?

El agua contaminada de la central nuclear de Fukushima, con más de 1,3 millones de toneladas, es producto de la segunda fuga nuclear más grande del mundo, después del accidente de Chernobyl, provocada por un grave terremoto en 2011. Contiene más de 60 radionucleidos, y ninguna tecnología se considera universalmente efectiva para tratar algunos de esos radionucleidos. La vida media de los radionucleidos puede ser entre 10 años y hasta 5.000 años.

Con respecto a la eliminación del agua contaminada con energía nuclear, existen diversas opciones, que incluyen el almacenamiento a largo plazo, la liberación de hidrógeno, la inyección en la geosfera, el entierro subterráneo y la liberación de vapor. Sin embargo, por el factor del mínimo costo económico, Japón ha optado por el plan de vertido al mar, sin estudiar profundamente otras opciones.

2- ¿Si el agua contaminada es segura, por qué debe verterse al mar?

Si el agua contaminada con energía nuclear es segura, no hay necesidad de verterla al mar; y si no es segura, no debe verterse al mar.

En realidad, la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio ha ocultado y manipulado datos del agua contaminada en múltiples ocasiones. La eficacia y la fiabilidad a largo plazo de los equipos de purificación del agua contaminada con energía nuclear de Japón no han sido certificadas por un tercero. Casi el 70 % del agua contaminada tratada con el Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos no cumplió con los estándares de descarga, entre lo cual una parte puede contener altas concentraciones de sustancias radiactivas que superan el estándar en más de cien veces. A lo largo del tiempo, la eficiencia y la confiabilidad de este sistema se debilitarán debido a la corrosión y el envejecimiento de los equipos durante su posterior funcionamiento, causando alta incertidumbre.

3- ¿Qué impacto tendrá el vertido al mar del agua contaminada en los océanos y la salud humana?

En la costa de Fukushima se encuentran las corrientes oceánicas más fuertes del mundo. Diez años después del vertido al mar del agua contaminada, los radionucleidos se extenderán a todos los mares del mundo. La mayoría de los radionucleidos serán absorbidos por microorganismos marinos y recorrerán la cadena alimentaria; por ende algunos de ellos entrarán en la mesa humana por vía de los productos acuáticos. En el pasado mayo, se descubrió que el nivel de cesio (uno de los radionucleidos) en un pez marino capturado en el puerto de la central nuclear de Fukushima superaba la norma en 180 veces. El impacto a largo plazo de los radionucleidos que contiene el agua contaminada en la seguridad alimentaria y la salud humana debido a los efectos de biomagnificación no ha sido estudiado.

Además, no se descarta que los radionucleidos restantes se vayan acumulando paulatinamente en el océano hasta formar una zona de alta concentración, o que el agua contaminada se convierta en lluvia a través de la circulación atmosférica y llegue a todos los rincones de la Tierra. El daño potencial al medio ambiente global y a la seguridad ecológica es incalculable.

4- ¿Por qué la parte japonesa no responde a las preocupaciones de la comunidad internacional?

El océano es propiedad común de toda la humanidad. El vertido del agua contaminada con energía nuclear al Océano Pacífico no es un asunto privado de la parte japonesa, que será sospechosa de violar las obligaciones estipuladas en el derecho internacional, incluidos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias. El informe del Organismo Internacional de Energía Atómica indica explícitamente que el organismo no sugiere que Japón adopte el plan de vertido al mar ni respalda este plan.

Hasta ahora Japón no ha llevado a cabo consultas exhaustivas con la comunidad internacional, especialmente con las partes interesadas. Existe fuerte oposición de las personas dentro y fuera de Japón. Según la última encuesta, el 40 % de los japoneses y más del 80 % de los surcoreanos se oponen al vertido al mar. Expertos y personas de China y en países insulares del Pacífico, Filipinas, Indonesia, Sudáfrica, el Perú y otros países han protestado y expresado su oposición. Sin embargo, Japón insiste en seguir su camino anteponiendo su propio interés al bienestar a largo plazo de toda la humanidad.

El riesgo de contaminación nuclear podría haberse evitado. Una vez hecho el daño, la pérdida será irreversible. No queremos que el 24 de agosto de 2023 sea un día de desastre para el medio marino. China insta firmemente a Japón a que deje de verter al mar el agua contaminada con energía nuclear y tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente marino, la seguridad alimentaria y la salud pública.

* Encargado de negocios a.i. de China en Colombia