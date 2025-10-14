De nuevo, no perdamos la humanidad para defender la humanidad

“Si bien manifestarse es un derecho fundamental, otra cosa es atacar a los empresarios colombianos por sus creencias”: Azriel Bibliowicz. Foto: Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Escribo esta columna el 7 de octubre, cuando se cumplen dos años del atroz ataque de Hamás que asesinó a 1.200 personas y secuestró a 251 rehenes y en el que continúan 48 cautivos. Sin duda, fue un evento traumático para Israel, pero la respuesta israelí no se hizo esperar y desató una violencia desproporcionada contra la población civil en Gaza, como nunca se había visto en el Medio Oriente.

La Corte Penal Internacional e importantes juristas judíos como Philippe Sands han calificado lo ocurrido en Gaza como un genocidio, ya que la víctima de este conflicto fue el pueblo palestino.

Sin duda, resulta una de las grandes ironías de la historia que Israel, un país construido a partir de la memoria colectiva de víctimas del Holocausto Nazi y con la que armó su narrativa identitaria como Estado, se transformara, ante el culto a la fuerza, el nacionalismo de un gobierno de ultraderecha, su respuesta despiadada y desproporcionada, en un país de victimarios.

Es doloroso ver la realidad del pueblo gazatí sumido entre ruinas físicas preguntándose sobre cuál será su futuro y el del pueblo israelí entre las ruinas de su narrativa identitaria y el rechazo y animadversión de países que respaldaron su fundación y ahora ponen en duda su apoyo y lo tratan como un país paria.

El nacionalismo religioso que forma parte tanto del corazón de la política de Hamás como del gobierno mesiánico de Netanyahu, donde los absolutos y el fanatismo prevalecen, hacen difícil la resolución del conflicto. Los cantos maximalistas de Hamás “del Mediterráneo al Jordán.” Y los colonos mesiánicos auspiciados por Netanyahu, Itamar Ben-Gvir y Besamel Smotrich, robándose las tierras de los palestinos a nombre del Mesías y la antigua Israel del Rey David, solo revelan como los nacionalismos y fanatismos son la negación permanente del otro.

Y ya que hablo de nacionalismos y de negaciones, permítanme recordar lo sucedido la semana pasada ante las manifestaciones que se llevaron a cabo frente a la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Como bien señaló la editorial, tanto de El Tiempo como de El Espectador, si bien manifestarse es un derecho fundamental, otra cosa es atacar a los empresarios colombianos por sus creencias religiosas o políticas. Ser un empresario colombiano de religión judía no lo convierte en ciudadano israelí, como tampoco ser un empresario colombiano de religión católica lo convierte en ciudadano del Estado Vaticano. Al igual que la mayoría de los católicos que viven en países fuera del Vaticano, gran número de judíos habitan en otros países del mundo.

Ahora bien, atacar o estigmatizar a un judío colombiano acusándolo de ser responsable por lo pasa en Gaza resulta tan absurdo como atacar a un israelí acusándolo de ser responsable con lo que sucede en el Catatumbo, Cauca o en otras regiones del país, en donde tantos colombianos han sido desplazados y sometidos a la violencia armada. Sería conveniente no olvidar que nuestra realidad y violencia cotidiana tampoco son ejemplares, y la Paz Total ha sido un total fracaso. Por ello, el título de la editorial de El Espectador del fin de semana fue perfecto: “No perdamos la humanidad para defender la humanidad”.

En últimas, el dilema del Medio Oriente radica en que ninguna de las partes acepta la existencia del otro. Sólo entendiendo que las guerras son patológicas y que ellas perpetúan los ciclos de violencia y venganzas, se vuelve indispensable mirarle el rostro al otro y reconocer su humanidad, como afirmaba el filósofo Emmanuel Levinas. Por ello el dilema, en últimas, es ético.