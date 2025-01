El turismo gastronómico ha muerto, pero está surgiendo algo más interesante 

Resume e infórmame rápido

"La próxima gran cocina del mundo se está creando ahora, en los espacios donde se mezclan culturas, tradiciones y tecnologías": Brian Lee. Foto: EFE - ZSOLT SZIGETVARY

El año pasado esperé con ansias mi reserva en el Rekondo de San Sebastián, España, otra parada previsible, aunque excelente, en el trillado circuito turístico gastronómico. Ya en mi mesa, me perdí en una carta de vinos gruesa como una guía telefónica, cada página cargada de Riojas olvidados, hasta que llegaron las prístinas kokotxas de merluza.

Estaba de vacaciones familiares durante dos semanas por la península Ibérica. Pero lo que no esperaba era que mi comida más memorable del viaje sería en Chila, un restaurante hunanés de Madrid, donde podía pedir los platos especiales del chef a través de WeChat. Mientras saboreaba el lomo de cerdo ibérico de primera calidad con pimientos de Padrón picantes y judías negras fermentadas, observando a las familias chinas charlar en las mesas cercanas, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en la forma en que experimentamos la comida a través de los viajes.

Ahora podemos observar cómo se desarrollan las culturas gastronómicas en tiempo real, moldeadas por la migración y la conectividad a Internet. El viejo modelo de perseguir el caché cultural viajando a destinos específicos en busca de la “auténtica” cocina local se está desvaneciendo rápidamente, desgastado por los documentales gastronómicos disponibles en la transmisión en directo, las recomendaciones de Instagram basadas en algoritmos que sacan a la luz cualquier joya oculta y la democratización de los viajes mediante vuelos económicos y Airbnbs. Con alimentos globales más accesibles que nunca, la verdadera vanguardia de la exploración culinaria no está en los viajes de destino, sino en la próxima oleada de gastronomías de la “tercera cultura” en las intersecciones de la tradición, la inmigración y la diáspora.

El turismo gastronómico tal como lo hemos conocido se ha convertido en víctima de su propio éxito. Ya no necesitas visitar París para comprar macarons de Ladurée cuando puedes encontrarlos en tiendas de las principales ciudades de Estados Unidos. Incluso la experiencia del mercado Tsukiji de Tokio se ha globalizado: los chefs de Masa, en Nueva York, y Sushi Zo, en Los Ángeles, me han contado que el mismo pescado que se subasta en el famoso bazar llega a diario a sus restaurantes.

Los oscuros tesoros de los callejones están ahora señalados en TikTok. Los clientes estudian los menús antes de ir a los restaurantes, conocen la historia del chef, llegan a lugares “secretos” que ya fueron clasificados mediante geoetiquetado.

Pero aquí es donde se pone interesante: lo que estamos presenciando no es solo el declive del turismo gastronómico tradicional, sino el nacimiento de algo mucho más fascinante.

Por ejemplo, Chila, en Madrid. El escaparate podría haber salido directamente del corazón de Hunan, un lugar amante de las especias. Sirve tanto de salvavidas cultural para los expatriados chinos en España como de introducción a la cocina regional china para los madrileños curiosos.

O considera un alimento básico de la cocina alemana. Ya no tienes que viajar a Alemania para disfrutar de la Oktoberfest y la bratwurst; puedes hacerlo en Cincinnati, en el gigantesco festival Zinzinnati, o en el Wurstfest de New Braunfels, Texas. Pero lo que sí encontrarás en Alemania es cómo el paisaje culinario ha sido transformado por los casi tres millones de turcos que han ido desarrollando allí su propia identidad alimentaria desde la década de 1960.

En Lima, los platos chifa (chino-peruano) y nikkei (japonés-peruano) están redefiniendo la cocina peruana para reflejar una historia de 150 años de inmigración asiática. Mientras los turistas acuden en masa a los últimos lugares de moda del Nuevo Nórdico en Copenhague, está surgiendo una gastronomía de la diáspora africana en Estocolmo, donde restaurantes como Jebena sirven injera.

En Toronto, las innovaciones inspiradas en las Indias están produciendo perfiles de sabor completamente nuevos. En Londres, la “suya” nigeriana —la picante carne callejera en brocheta, conocida por su distintiva mezcla de cacahuetes molidos y especias — se está reinventando de formas que podrían influir en la próxima generación de la cocina británica.

Nueva York ofrece una clara ventana a este fenómeno. La ciudad cuenta ahora con una red de mercados internacionales de alimentos que ofrecen acceso inmediato a ingredientes de primera clase y platos auténticos, como el mejor jamón ibérico en Mercado, pasta fresca en Eataly, una selección de gochugaru en los mercados de H-Mart y la inmensa tienda india de Patel Brothers en Jackson Heights.

Lo que antes se celebraba como un mosaico de enclaves étnicos diferenciados se ha convertido en un laboratorio para el futuro de la cocina global. Sí, todavía se puede hacer cola en Katz’s Deli o tomar un bagel en Russ & Daughters, pero la verdadera emoción culinaria está ocurriendo en lugares como Tatiana y Dept of Culture, donde chefs con raíces en África Occidental están reimaginando su gastronomía a través de una lente de alta cocina. No se trata solo de restaurantes de fusión o adaptaciones de inmigrantes, sino de expresiones culturales totalmente nuevas.

Un aspecto apasionante de esta evolución es que es imposible experimentarla a través de las aplicaciones de reparto o las redes sociales. No puedes entender realmente cómo las comunidades de inmigrantes están remodelando la identidad francesa sin pasear por el distrito 13 de París, donde se encuentra el barrio chino de la ciudad y una gran comunidad asiática. No puedes comprender la innovación culinaria de Singapur pidiendo en un restaurante virtual. El plato italiano más innovador podría proceder de un chef de Tokio que nunca ha pisado Italia, pero que comprende la esencia de la cocina a través de una lente global. Un restaurante emergente de Toronto podría estar definiendo el futuro de la comida callejera mexicana al incorporar técnicas e ingredientes que serían impensables en Oaxaca.

La próxima gran cocina del mundo no está escondida en algún rincón por descubrir del planeta. Se está creando ahora mismo, en los espacios donde se mezclan culturas, tradiciones y tecnologías. Ahí es donde comienza la verdadera aventura culinaria.

