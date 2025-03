Pensar en 2027+

Resume e infórmame rápido

Aunque el gobierno nacional aún puede hacer más daños, no podemos quedarnos culpándolo de todo. Debemos empezar ya a proponer cómo reconstruir la administración que dejará maltrecha. La pregunta no es cómo neutralizarlo en los próximos meses, ni solamente quién le puede ganar en el 2026 al Frente Amplio, sino quiénes van a manejar mejor la administración en el 2027 y siguientes. Es nuestra responsabilidad tener el mejor equipo gobernando en el 2027, no de Petro.

No se trata de enfrentar con un solo candidato a quien diga Petro en primera vuelta, sino tener reglas claras en cada sector para seleccionar a personas que puedan enfrentarse con altura, con madurez técnica y generosidad política, para reconocer la derrota y sumarse al ganador. Es vital que la competencia desde las consultas sea constructiva y no termine en heridas que impidan apoyar a los ganadores, incluso de la misma tendencia, y, sobre todo, para cuando lleguen los ajustes en el 2027.

Sería un error histórico elegir solo al que más mal hable de Petro; así como al que lo defienda sin reflexión. Aunque no hay que descuidar los daños que va a hacer en los próximos 15 meses, como, por ejemplo, si trata de imponer como sea la reforma a la salud que acaba el aseguramiento, es importante entender y reconocer el genuino apoyo que recibió para hacer reformas hace tres años, más allá de su desastrosa ejecución. Darle un impulso al péndulo de la historia para ir y volver sin avanzar nos puede costar demasiado.

Si toca revivir el sistema asegurador en salud, no se puede olvidar la necesidad de controlar la integración vertical, la intermediación financiera innecesaria, el esfuerzo en prevención y mejorar la atención para los habitantes de las zonas más apartadas de los centros urbanos. Si se cae la pensional, es importante tener carácter y entendimiento para retomar el sistema de pilares, corrigiendo las medidas pupulistas que lo desnaturalizaron. En búsqueda de recobrar la seguridad hay que aprender del pasado y entender que los retos actuales no son los del Caguán, así el origen sea el mismo control territorial del narcotráfico, la minería ilegal y las fronteras permeables. Sigue pendiente una reforma laboral que genere empleo formal y una estructura tributaria actualizada.

Requerimos una administración que entienda correctamente la frustración que deja la nula o equivocada ejecución de reformas; al tiempo que rescate el respeto por la institucionalidad y el valor de la demeritada tecnocracia, siempre y cuando esta lea bien sus errores e insensibilidades de antes del 2022.

Una medida de éxito del gobierno del 2027+, además de lo mencionado, debería estar ligada a indicadores de largo plazo en temas tan preocupantes como la creciente migración de los colombianos, especialmente de los jóvenes que tienen las mejores oportunidades educativas en el país, un verdadero y razonable cambio de matriz energética y haber encontrado el rol de la economía colombiana dentro de la tendencia proteccionista e imperialista que viene con los próximos lustros.