Al abolirse la esclavitud en USA, se pasó al régimen legal segregacionista, en el que por ley los negros no tenían los mismos derechos civiles que los blancos (voto, transporte, educación, vivienda, transporte, trabajo, comercio, etc). En Colombia, después 1851 no hubo leyes que negaran o limitaran los derechos de los afrocolombianos.