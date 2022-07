¿Escuchar a los militares?

Tanto (o incluso más) que enviar las señales adecuadas, incluyendo nombres, en relaciones internacionales, manejo de la economía o gobernabilidad en el Congreso de la República, el tema realmente crítico para el nuevo gobierno que encabeza Gustavo Petro es su relación con las FF. AA..

Tratándose del lugar en donde se reúnen y desde donde operan legítimamente las armas de la nación, junto a una doctrina de seguridad y defensa nacional, no es algo para ser abordado tardíamente, pero tampoco a la ligera ni de cualquier manera. Y en el contexto actual requerirá, muy seguramente, tanto de diálogos directos como de mediaciones de mucha jerarquía. Este es un asunto que constituye un pilar fundamental para la estabilidad institucional.

Pese al arreglo institucional (supuesto incluso antes de la Constitución de 1991), según el cual las FF. AA. no son deliberantes ni participan en política, el estamento militar ha estado al centro de momentos que han provocado graves crisis, que por lo general se han tramitado por la vía de “renuncias voluntarias” o del llamado a calificar servicios de algunos de sus protagonistas. Recuérdese, para mencionar solo unos pocos ejemplos de tiempos atrás, al general Álvaro Valencia Tovar, destituido en tiempos del gobierno de Alfonso López Michelsen; el caso del general Fernando Landazábal Reyes, molesto por la reunión del presidente Belisario Betancur con la cúpula del M19 en España y cuya salida no resolvió la férrea oposición de sectores del Ejército al empeño de paz de ese gobierno.

En el escenario de un presidente electo democráticamente, pero de izquierda y además perteneciente a un antiguo grupo guerrillero como el M19 (que ha honrado plenamente la paz pactada), por supuesto, la gran pregunta es: ¿las distintas Fuerzas le rendirán honores, jurarán respeto y asumirán subordinación, de forma honesta y genuina?

Se dirá que estas son las formas y el protocolo, lo cual es cierto, pero sí que cuenta… ¡y de qué manera!

La sustancia tendrá que ver, esencialmente, con un nuevo enfoque en el que se pasa de la idea de “enemigo interno” al de la “Paz Total”, con todo y lo que eso implica tanto para la doctrina policial como militar. Así, para citar un ejemplo, a partir del 7 de agosto de 2022 ¿Cuál será la orden presidencial frente al Eln?

No recuerdo bien quién acuñó la frase “el país debe acostumbrarse a escuchar a sus generales”, en un claro desafío al principio de no deliberación. Pero en el contexto del llamado Acuerdo Nacional soy de quienes creen que con los militares (todos) hay que dialogar, pero no negociar.

Gustavo Petro en campaña, y más recientemente como presidente electo, ha evadido sistemáticamente el asunto de su relacionamiento con las Fuerzas Militares y de Policía, salvo referirse a un sistema más democrático de ascensos, la corrupción en los cuerpos armados y asuntos del bienestar social.

Pero…¿Y de la cúpula de las Fuerzas Armadas?

Mi larga trayectoria en conflictos armados y posteriormente en la promoción de asuntos de paz, DD. HH. y DIH hizo posible mi entendimiento, confianza e incluso amistad con muchos militares de distintos rangos, incluida oficialidad superior.

De encuentros fraternos recientes recojo la inquietud sobre el futuro, no porque un presidente que llega sea de izquierda o exguerrillero, sino por una fractura de la unidad de cuerpo que algunos quisieran irresponsablemente animar.

Para utilizar un lenguaje castrense, “hay que cerrar filas” en torno de la Unidad de las Fuerzas Armadas, pero cohesionadas alrededor de la lealtad, el respeto y la subordinación al presidente de la República que será también su próximo comandante en jefe.

* Excombatiente del M19 y el FMLN (El Salvador). Asesor del Programa Presidencial de DD.HH y DIH (2006-2010)