Inteligencia artificial y política pública

La aparición de herramientas novedosas en inteligencia artificial adelantó el mundo al menos en diez años de avances tecnológicos, o eso dicen algunos expertos. Lo cierto es que ChatGPT logró que usuarios que la consideraban lejana y esencialmente asociada a compañías de tecnología entendieran que puede cambiar sus vidas.

Es tan revolucionario que está generando discusiones en el mundo, no sobre si es un gran paso, sino en cómo se aprovecha en distintas experiencias. Tal vez los únicos comentarios negativos han sido de otros expertos en inteligencia artificial que estaban trabajando en grandes proyectos y se vieron intempestivamente superados por la compañía Open AI.

En materia legal, no han faltado los usos incorrectos y criticados de la herramienta en algunos escenarios judiciales. Pero sería injusto caer en el pesimismo que algunos críticos toman como base de partida para hablar de la tecnología. Por el contrario, creo que debemos celebrar que los jueces se atrevan a utilizar mecanismos distintos que pueden automatizar y acelerar la administración de justicia en casos que así lo permitan.

El fatalismo de quienes siempre ven el escenario de reemplazo del ser humano como posible y el excesivo optimismo de quienes piensan que los seres humanos son totalmente insustituibles enmarcan dos esquinas del mismo espectro de miedo a la utilidad real de estas revolucionarias herramientas.

Con todo eso, sorprende ver también que los creadores de política pública en Colombia no estén hablando ya de la utilización masiva de herramientas de inteligencia artificial. En un país con escasos recursos en la automatización de procesos y la disminución de costos en la prestación de servicios públicos esenciales, puede ser una verdadera revolución.

Lo que ayer parecía inverosímil, hoy cada vez se hace más necesario en el corto plazo y los países que quieran sobrevivir en este nuevo mundo tendrán que darle privilegio a su agenda tecnológica. Me atrevo a decir que la utilización de los nuevos desarrollos da para solucionar problemas antiquísimos de diferentes carteras. Desde el comportamiento humano hasta las predicciones económicas, la restricción de costos ambientales, la toma de decisiones de política pública, la política criminal y la política tributaria, entre otras.

En las próximas elecciones, ojalá veamos candidatos hablando de cómo implementarán estos grandes progresos del mundo en la solución de problemas cotidianos.

*Socio y director de Litigios y MASC de Olarte Moure-Partner and director of Litigation and ADR at Olarte Moure.