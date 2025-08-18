La arquitectura y la frontera de géneros

Resume e infórmame rápido

Como suele suceder, en estos días me encontré con un documento que no estaba buscando y que me trajo a la cabeza una reflexión que muchos(as) tenemos; fue una entrevista en la emisora de la Universidad Nacional con la arquitecta Ana María Pinzón Romero, quien dirige el sitio web Arquitectas colombianas, una Iniciativa para promover a las mujeres en arquitectura en Colombia y el mundo. Sitio que, de manera entusiasta y con orgullo de arquitecto, recomiendo con afán. Tremendo trabajo el de la arquitecta Pinzón Romero y su equipo en bien de nuestra profesión.

Habiendo seguido la entrevista, me adentré en su sitio web y otros enlaces a los que éste me llevó; lo primero que se me vino a la cabeza es por qué el ejercicio de la arquitectura, y de paso de cualquier profesión, debería ser segregado entre los dos géneros; lo entiendo en algunas prácticas deportivas, como pueden ser el atletismo, la natación, el baloncesto y otros, pues en esos casos los rendimientos físicos no son los mismos, pero de ninguna manera lo veo, por ejemplo, en el ajedrez; sin embargo, no me acuerdo haber visto una final mundial de ajedrez entre un hombre y una mujer. Sé que se han creado campeonatos de solo mujeres, lo que definitivamente no debería ser, pero si se tiene en cuenta que únicamente el 3 % de quienes lo practican son mujeres, esto lo explicaría. Que no haya más mujeres en el mundo del ajedrez y de otros deportes, se puede deber a estereotipos machistas. Así lo expresó Kaspárov -campeón del mundo en el año 2002- antes de la partida contra la húngara Judit Polgár: “Ella tiene un talento fantástico para el ajedrez pero, después de todo, es una mujer… Ninguna mujer puede sostener una batalla prolongada” Aun así, Polgár le ganó a Gary Kaspárov, en la modalidad de ajedrez rápido. Una muestra de lo que podría suceder si, por ejemplo, las mujeres se sintieran cómodas entrando a un club de ajedrez.

En este punto, me pregunto lo mismo respecto de la arquitectura y, claro, de las demás profesiones y aquí sí no hago excepción. Médicas, panaderas, ingenieras, abogadas, carpinteras, ornamentadoras, etc. ¿Debería haber una diferencia entre los dos géneros?

Desafortunadamente, hoy es necesario, y espero que sea por poco tiempo; la prueba no es solamente el sitio Arquitectas colombianas, sino muchas otras iniciativas similares en otros países del mundo; por ejemplo, está la creación en 1963 de la Unión Internacional de mujeres arquitectas en Europa por Solange d’Herbez de La Tour con el fin de promover su estatus profesional; O el proyecto de Susana Torres en 1977 en los EE. UU. con la exposición y el libro Women in American Architecture y la Enciclopedia Global Bloomsbury de Mujeres en la Arquitectura 1960-2020, para citar solamente tres casos. A la par se han creado páginas tan oportunas como “Un día una arquitecta”, iniciativas sin las cuales la labor de las arquitectas sería aún más desconocida y desestimada, en desmedro de la profesión.

En poco tiempo es mucho lo que se ha avanzado en lo que tiene que ver con la paridad de géneros en el ejercicio de la arquitectura en Colombia; oportuno es decirlo, pues en 50 años, hemos pasado de 15 arquitectas graduadas en los primeros 20 años de la fundación de la Facultad de Arquitectura de la U. Nacional en Bogotá a 100 arquitectas graduadas en el país hasta la década 1970 para llegar a 36.000 a la fecha. Hoy las cifras por universidad son similares, oscilan entre el 45 % mujeres y el 55 % hombres, con algunas variaciones, excepto de las graduadas en las tres sedes de la Universidad Nacional -Bogotá, Medellín y Manizales- en donde las mujeres son apenas el 36 % del total, mientras que los hombres llegan al 64 %. ¿La razón? como diría el poeta León De Greiff en su emblemático Ritornelo: “Sí la sé más no la digo.”

Ahora, no todo son números. ¿Tienen las arquitectas el mismo índice de desempleo que los arquitectos? ¿Tienen las mismas escalas salariales? ¿Tienen la misma credibilidad, por ejemplo, en el campo de la construcción que tienen los hombres? Para no hablar de temas de acoso o similares, mal disimulados en chistes o comentarios de aparente galantería. Y, aun cuando no todo son cifras, hay una estadística que nos pone a pensar tomando como base la información suministrada por la Enciclopedia Bloomsbury en el 2020, de mujeres destacadas en la arquitectura latinoamericana. Así, arquitectas destacadas por millón de habitantes:

En Uruguay, 1,4: en Chile sería 0,54; en la Argentina, 0,37; en el Ecuador sería 0,27; en el Perú, 0,14; en Venezuela, 0,14; en nuestro país sería 0,09; en México, 0,07; en el Brasil, 0,037. Cifras que, aun cuando no se compadecen con la realidad, nos dan una idea de cómo se ve la presencia de las arquitectas en el ejercicio de nuestra profesión en Latinoamérica; de ahí la importancia del trabajo del colectivo Arquitectas colombianas y otros.

En el estudio de estos documentos me encontré, entre otras maravillas y profesionales por mí desconocidas, con un testimonio que comparto al cien, pues viví lo mismo como estudiante, lo que en la revista Archdaily nos cuenta la arquitecta Ana María Álvarez, editora general de la revista La Tadeo Dearte: "Cuando empecé a dar clase en universidades colombianas sentí muchísimo más de cerca las diferencias que aún existen, 20 años después de haber estudiado, y ver cómo las mujeres que estudian tanto y obtienen las mejores notas, luego se pierden por el camino". Tal cual. Mi experiencia me dice que de los 10 compañeros(as) más aplicados(as) de mi generación, ocho eran mujeres y, la verdad sea dicha, en el ejercicio profesional su desempeño académico no se ha visto reflejado. ¿La razón? la dejo a los lectores y las lectoras.

