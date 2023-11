La Flora del cacao

Sin el cine la vida sería más difícil. No quiero imaginar lo que sería sin el vino, la música o la poesía. Tal vez sólo un charco turbio. Como con los grandes placeres que te elevan del suelo unos centímetros y unos segundos y te insuflan ingravidez preciosa en la sangre, el cine reúne en una sola varias artes. La fotografía, la literatura, la música, la actuación coexisten armoniosamente en el buen cine y durante una hora y media ofrecen al espectador, como pocas artes lo hacen, una historia. Porque eso es lo que los seres humanos somos: contadores de historias, hacedores de historias.

En Itzia, tango y cacao, Flora Martínez nos cuenta una historia a través del cine. Preciosa ella. Y la historia, claro. La cuenta en silencio y sin embargo todo se entiende. No es fácil callar como ella lo hace. La he visto en la televisión, la he visto en el cine, la he oído cantar jugándose la vida, y ahora se dirige a sí misma y nos estremece con su arte depurado y verdadero. La película es un plano continuo de hermosura. Todo rima. Desde el dulce y nostálgico bandoneón hasta la luz de las casas donde habitó la infancia. Lejos de los estereotipos comerciales, la historia es creíble con independencia de que ocurra o no ocurra. Eso no importa. Porque el cine es eso: hacer verídicas historias que pueden no ser o que nunca serán, pero que son verdaderas.

La vida gracias al arte se recrea. Recrear, aunque parezca obvio repetirlo, significa volverla a hacer. Y Flora Martínez, después de haber visto su película, nos recuerda que la vida, aunque dolorosa e injusta, no deja nunca de ser hermosa. Nunca.

* Rector, Gimnasio de los Llanos.