La oportunidad perdida de Petro

No me cabe duda de que una de las razones por las cuales el presidente Petro se conecta con buena parte de la población es porque identifica bien los problemas que nos preocupan a todos: salud, pensiones, temas laborales y transporte urbano, por mencionar los mas repetidos. Sin embargo, comete dos errores en su diagnóstico: retrocede 50 o más años en la historia y con simplicidad maniquea afirma que el problema es el capitalismo, el sistema financiero y la lucha de clases. Y, en segundo lugar, afirma que quienes no comparten su posición no quieren cambio alguno y son enemigos de los más vulnerables.

Pero la situación empeora con sus soluciones: en salud, acabando el sistema de aseguramiento, que ha llevado el servicio a más del 90 % de la población en 30 años. Si bien no plantea volver al Seguro Social, con integración vertical donde el Estado aprueba el gasto, hace el pago y es el prestador del servicio, sí impulsa la estatización de la aprobación de los gastos y pagos a todos los prestadores del servicio, privados y públicos, lo que llevará a demoras infinitas, mal servicio a toda la población y una corrupción nunca vista. En pensiones, reducir el régimen de ahorro individual, cargando la mayor presión al sistema de reparto, donde los trabajadores activos pagan las pensiones de los retirados, es matemáticamente insostenible por la pirámide poblacional invertida. En lo laboral, si bien no comparto la tesis que toda reforma debe necesariamente generar más puestos de trabajo, pues aun en pleno empleo se podrían plantear, cargar más costos laborales sin compensación a las empresas llevará a más informalidad y a que cada retiro haga pensar dos veces volver a vincular a un empleado. Y en transporte, por ejemplo, pensando que enterrando el metro y doblando el costo el servicio va a mejorar.

Estamos en una coyuntura perfecta, en la cual se eligió a un presidente con mandato de cambio, presentó reformas al Congreso y la mayoría quiere ajustes en esos sistemas. Sin embargo, el presidente solo quiere su cambio dogmático, aterradoramente paleolítico para la humanidad y no oye las voces que apoyan el cambio, en consideración del país actual y las experiencias de vecinos en los pasados 30 años. Muchos de los que califica de enemigos seguro apoyarían ajustes en salud, apretando a las aseguradoras en la prevención, afilando los dientes del estado en la fiscalización, controlando la integración y destinando recursos para compensar los mayores costos en las zonas de baja densidad, que igualmente requieren todos los servicios y a tiempo. En pensiones, asegurando pensiones mínimas y el pilar solidario, pero complementado con un importante ahorro individual, para aumentar el actual bajo número de pensionados, y sin volver plata de bolsillo del gobierno el ahorro de años de la población y los empresarios. En lo laboral, reconociendo el trabajo más allá de jornada semanal, pero disminuyendo el costo integral del gasto en nómina de las empresas, lo cual sí podría formalizar más puestos de trabajo.

Difícilmente en nuestra historia alguien tendrá la oportunidad de Petro para lograr esos cambios; entre otras razones, porque él no dejaría que pasasen las reformas si no estuviera en el poder. Pero su ego lo está llevando a perder la oportunidad de trascender como un gran reformador, quedando en un presidente que llevó al caos administrativo al país y terminó de perder el control de la seguridad y el orden público; o peor aún, se convirtió en un desinstitucionalizador que podría devolver en uno o más períodos el gobierno a quienes exactamente representan las caricaturas de su oposición y que no en pocos casos hacen críticas tan superficiales que más radicalizan el ego del presidente.