La tercerización que mata en Colombia: el caso de la UNP

"A los escoltas de la UNP no les gusta trabajar para líderes sociales porque, en nuestro caso, no tenemos recursos para subsidiar sus viáticos al momento de tener que viajar": David Pérez.

La muerte del precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay; el atentado contra el senador, Julio César Triana, y el asesinato de 96 líderes sociales en Colombia durante 2025 tienen un factor común: la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La misión de la UNP es proteger a las personas que, por sus acciones políticas, su perfil de liderazgo social o por riesgos latentes contra su vida, necesitan ser cuidadas por el Estado colombiano. Pero hoy, la UNP se volvió una élite encamionetada a la que se le olvidó cuidar. No tengo claro en qué momento inició, pero sí sé las barreras para exigir acciones de cuidado a la UNP. Yo mismo...