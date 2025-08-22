No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La tercerización que mata en Colombia: el caso de la UNP

Columnista invitado EE: David Pérez
22 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.
"A los escoltas de la UNP no les gusta trabajar para líderes sociales porque, en nuestro caso, no tenemos recursos para subsidiar sus viáticos al momento de tener que viajar": David Pérez.
La muerte del precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay; el atentado contra el senador, Julio César Triana, y el asesinato de 96 líderes sociales en Colombia durante 2025 tienen un factor común: la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La misión de la UNP es proteger a las personas que, por sus acciones políticas, su perfil de liderazgo social o por riesgos latentes contra su vida, necesitan ser cuidadas por el Estado colombiano. Pero hoy, la UNP se volvió una élite encamionetada a la que se le olvidó cuidar. No tengo claro en qué momento inició, pero sí sé las barreras para exigir acciones de cuidado a la UNP. Yo mismo...

Por David Pérez

