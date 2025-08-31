Los adolescentes utilizan chatbots como terapeutas y eso es alarmante

“Los ensayos clínicos que evalúan el impacto de los chatbots en la salud mental de los adolescentes no son suficientes”: Ryan K. McBain. Foto: Pexels

En una noche cualquiera, innumerables adolescentes confían en chatbots de inteligencia artificial, comparten su soledad, ansiedad y desesperación con un compañero digital que siempre está ahí y nunca juzga.

Una encuesta de Common Sense Media reveló que el 72 % de los adolescentes estadounidenses dijeron haber utilizado chatbots de inteligencia artificial como compañeros. Casi una octava parte había buscado “apoyo emocional o de salud mental” en ellos, un porcentaje que, si se aplicara a la población estadounidense, equivaldría a 5,2 millones de adolescentes. En otro estudio reciente realizado por investigadores de Stanford, casi...