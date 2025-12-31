Los últimos seguirán siendo los últimos

“La existencia de una falla de mercado no es suficiente para justificar cualquier forma de intervención”: Martín Sánchez. Foto: Ministerio de Ciencias

En State Action and Laisser-Faire, Pigou —quien estableció las bases del análisis convencional de las fallas de mercado— sostiene que estas solo generan, a primera vista, un caso para la acción estatal . Lejos de recomendar que el Estado actúe en todo momento y lugar, Pigou plantea que no puede darse por sentado que los funcionarios públicos elijan correctamente el cómo, el dónde y el grado de la intervención, que esta se implemente de manera adecuada, que las instituciones públicas cuenten con las capacidades necesarias y que el interés propio de los funcionarios no influya en las decisiones adoptadas.

El 23 de diciembre de 2025, Colfuturo anunció que, a partir de 2026, su esquema de crédito-beca dejará de recibir recursos del Gobierno Nacional. En respuesta, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación afirmó que su ministerio abrirá nuevas convocatorias —con enfoque regional, de género y étnico— que sustituirían estos créditos-becas. Este anuncio abre varias de las preguntas prácticas planteadas por Pigou.

La primera pregunta es: ¿por qué debe hacerlo el Estado y no Colfuturo? La evaluación de impacto del programa muestra que genera un beneficio privado del 15 % y un beneficio social del 18 % . Para que el Gobierno se haga cargo de este esquema, debería, en primer lugar, mostrar que su alternativa generará beneficios iguales o mayores.

La segunda pregunta es si el Estado colombiano cuenta con las capacidades para hacerlo. Sustituir el crédito-beca de Colfuturo por becas administradas directamente por el MinCIT necesitaría un marco claro que defina beneficios, obligaciones y criterios de asignación; más capacidad fiscal, dado que el Estado financiaba aproximadamente el 47 % de cada crédito-beca y no su totalidad; capacidad administrativa para seleccionar y hacer seguimiento a becarios en el exterior, y capacidad de planeación y evaluación para ajustar periódicamente los parámetros del programa. Sin estas capacidades, no hay garantía de que el nuevo esquema pueda implementarse y, al mismo tiempo, sea igual o mejor que el existente.

La tercera pregunta es: ¿la única opción es terminar el convenio y no hacer ajustes? Aunque es cierto que el programa ha beneficiado de manera desproporcionada al segmento más rico (67 %), la población en su conjunto se beneficia del aumento de la educación universitaria, porque eleva la productividad y permite la creación de más y mejores empleos . Además, desde el CONPES 3835, el crédito-beca tiene condiciones para que esto ocurra: hay condonaciones por trabajar en el sector público o como docente o investigador en una entidad educativa, así como fuera de Bogotá.

Si aun así se considera insuficiente, el Gobierno podría cofinanciar únicamente a quienes más requieren los recursos, como se hizo en el programa Ser Pilo Paga . Para ello, la focalización debería basarse en las condiciones socioeconómicas de origen de los beneficiarios (por ejemplo, las del hogar en la infancia) y no únicamente en su situación al momento de aspirar al posgrado. Asimismo, si se busca tener un enfoque diferencial, el Gobierno podría cofinanciar únicamente a estos grupos.

En este contexto, la discusión no debería centrarse en si el Estado debe intervenir, sino frente a qué alternativa existente y cómo. La existencia de una falla de mercado —asociada a la desigualdad de acceso— no es suficiente para justificar cualquier forma de intervención. Cuando ya existe un esquema con retornos privados y sociales positivos, la sustitución por uno nuevo exige mostrar no solo intenciones, sino los resultados esperados y las capacidades para llevarlo a cabo. De lo contrario, los últimos seguirán siendo los últimos, porque la intervención no ampliará el acceso de los grupos de menores recursos ni de aquellos históricamente excluidos.

