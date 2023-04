Mi continente no es su laboratorio climático gigante

El año pasado, varios ambientalistas les presentaron a los negociadores climáticos más importantes una idea sin precedentes: una tecnología llamada geoingeniería solar podría proteger a sus países de los peores efectos del cambio climático. Aunque insistían en que eran imparciales, representantes de la Iniciativa de Gobernanza Climática de Carnegie dijeron que estas tecnologías, que prometen poder rediseñar el clima mismo, ya sea debilitando los rayos del sol o reflejando la luz solar en dirección opuesta a la Tierra, podrían cambiar de manera rápida y barata el rumbo del peligroso aumento de las temperaturas y que los países pobres podrían ser los más beneficiados.

No era la primera vez que los occidentales intentaban convencer a los africanos de que los proyectos de ingeniería solar podían beneficiarnos. Y no será la última. En mayo, otra organización internacional sin fines de lucro, la Comisión Mundial para la Reducción de los Riesgos Climáticos por Rebasamiento, con sede en París, organizará un evento en Nairobi para ayudar a conseguir apoyo para la investigación sobre geoingeniería solar y otras tecnologías relacionadas que, según dice, podrían ser útiles para reducir los riesgos cuando el mundo sobrepase sus objetivos de calentamiento global.

Como experto climático, considero que estas técnicas de manipulación ambiental son en extremo arriesgadas. Y como experto africano en clima, me opongo con determinación a la idea de que África se convierta en un campo de pruebas para su uso. Incluso si la geoingeniería solar puede ayudar a desviar el calor y mejorar las condiciones meteorológicas terrestres (una posibilidad que no está probada a ninguna escala relevante) no es una solución a largo plazo para el cambio climático. Envía al mundo el mensaje de que podemos seguir consumiendo y contaminando en exceso porque seremos capaces de solucionar el problema mediante la ingeniería.

La tecnología de ingeniería solar que más llama la atención usaría globos o una aeronave para rociar enormes cantidades de aerosoles —pequeñas partículas de, por ejemplo, dióxido de azufre o nanopartículas artificiales— en la estratósfera para disminuir la luz solar. Se llama gestión de radiación solar y es altamente especulativa. Sin usar toda la Tierra como laboratorio, es imposible saber si atenuaría algo, y mucho menos cómo afectaría a los ecosistemas, las personas y el clima mundial.

Otras técnicas propuestas son cubrir los desiertos con plástico, modificar genéticamente las plantas para que tengan hojas más brillantes y reflectantes, crear o hacer más blancas las nubes y desplegar millones de espejos en el espacio. El objetivo de todo esto es contrarrestar el calentamiento reduciendo la cantidad de luz solar que llega al planeta y reflejándola de vuelta a la estratósfera.

África ya está sufriendo los efectos del cambio climático, como sequías, inundaciones y un clima impredecible. Y aunque la geoingeniería aboga por que veamos estas tecnologías como una solución a esos problemas, estas tecnologías corren el riesgo de alterar los patrones meteorológicos locales y regionales, que, por ejemplo, intensifican las sequías o las inundaciones o afectan los ciclos monzónicos. Y el impacto a largo plazo sobre el clima regional y las estaciones es todavía en gran parte desconocido. Millones, quizá miles de millones, de personas podrían perder sus medios de subsistencia.

En teoría, estas tecnologías tendrían que seguir utilizándose de manera permanente para contener el calentamiento. Dejar de utilizarlas liberaría el calentamiento suprimido del dióxido de carbono que aún se acumula en la atmósfera en un pico de temperatura conocido como “choque de terminación”. Un estudio descubrió que el cambio de temperatura tras poner fin a la gestión de la radiación solar podría ser hasta cuatro veces mayor que el causado por el propio cambio climático.

El otro riesgo es que la geoingeniería desvíe la atención y las inversiones de la construcción de energías renovables y otras soluciones climáticas en África. El continente solo ha recibido un dos por ciento de las inversiones mundiales en energías renovables en las dos últimas décadas y la falta de acceso al capital es quizá el mayor obstáculo para los países que querrían reducir el uso de combustibles fósiles.

Sin embargo, el financiamiento no parece ser un problema para los investigadores en geoingeniería, en particular para los que se encuentran en Estados Unidos. El Programa de Investigación sobre Geoingeniería Solar de la Universidad de Harvard se ha expandido con rapidez, con el apoyo de Bill Gates y filántropos de Silicon Valley, mientras que George Soros anunció hace poco su intención de respaldar proyectos de geoingeniería solar en el Ártico. Este mes, la Universidad de Chicago también anunció la creación de la Iniciativa de Sistemas de Ingeniería Climática con el fin de asociarse con laboratorios nacionales para explorar estas y otras estrategias.

Pero, ¿de verdad deberíamos estudiar la geoingeniería? Más de 400 científicos del clima y académicos de todo el mundo han pedido que se realice un Acuerdo Internacional de No Uso de la Geoingeniería Solar. Si se presenta ante las Naciones Unidas, podría suponer la prohibición de la investigación en el mundo real de esta tecnología.

En cualquier caso, sus defensores han intentado atraer a los gobiernos africanos ofreciéndoles financiar proyectos de investigación, alegando que una mayor investigación arrojará más luz sobre los peligros y beneficios de esta tecnología. Una de estas organizaciones, Degrees Initiative, dice que su misión es que “los países en desarrollo estén al centro” del debate en torno a la gestión de la radiación solar. Pero esto parece ser solo una manera de intentar hacer de África un caso experimental para una tecnología no probada. De hecho, más estudios sobre esta solución hipotética parecen pasos hacia el desarrollo y arenas movedizas hacia su eventual despliegue.

Un ejemplo impactante de geoingeniería solar deshonesta es el caso de la empresa emergente estadounidense Make Sunsets, que hace poco lanzó globos desde México para inyectar azufre en la atmósfera con la intención de compensar las emisiones de carbono. Los datos sobre la ubicación final de los globos, lo que ocurrió con las partículas liberadas y cualquier impacto en el calentamiento nunca se hicieron públicos.

El gobierno mexicano no tuvo conocimiento del ejercicio sino hasta después de su ejecución, momento en el que las autoridades anunciaron la prohibición de las actividades de geoingeniería solar. La decisión de probar la tecnología sin permiso ni aviso fue imprudente y la decisión de hacerlo en Latinoamérica se hizo eco de algunos de los peores aspectos del colonialismo.

Las naciones africanas deben oponerse con determinación a dejar que sus territorios sean utilizados para ejercicios experimentales como estos. Asimismo, deben unirse a los esfuerzos para reforzar la moratoria de facto (en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica) al desarrollo y despliegue de estas tecnologías. Estas tecnologías son potencialmente peligrosas y una gran distracción del cambio real que todos sabemos que las naciones más ricas deben hacer si tenemos alguna esperanza de evitar la devastación climática.

* Este artículo apareció originalmente en The New York Times.