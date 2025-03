Muchos grandes empresarios, incluso demócratas, están a favor de Trump

“La comunidad empresarial se siente alentada por el número de ejecutivos de empresas que se han incorporado al Gobierno”: Steven Rattner. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

La semana pasada, durante un almuerzo con un amigo mío —un importante inversor en tecnología que ha sido un apasionado demócrata—, la conversación rápidamente derivó hacia la política. Como muchos hombres de negocios, se niega a exponer públicamente sus opiniones para no provocar críticas. En privado, es más comunicativo.

“Estoy dispuesto a sacrificar pequeñas cosas a cambio de grandes beneficios”, me dijo, refiriéndose al presidente Donald Trump. “Me gustan las ideas; no siempre me gusta la ejecución”. Para él, “lo macro triunfa sobre lo micro”.

Lo “macro” era una referencia al principal factor que impulsó a los empresarios centristas hacia Trump en 2024: la creencia de que tanto el gasto como la inclinación hacia la regulación del Gobierno de Biden estaban fuera de control. Y les molestaba que Joe Biden insistiera en atacar a las grandes empresas. Esta animadversión era tan intensa que ni siquiera los fuertes beneficios económicos de los últimos cuatro años consiguieron que la mayoría de ellos apoyaran a Kamala Harris.

Aunque muy pocos empresarios han elogiado públicamente al presidente y sus acciones, en privado muchos de ellos le manifiestan su apoyo. Pensaba que el caos del último mes —los nombramientos no cualificados en el gabinete, el acercamiento a Rusia y, quizá más que otra cosa, los aranceles— podría causar arrepentimiento en la comunidad empresarial. Ciertamente, he visto preocupaciones.

Pero muchas de las personas con las que hablo en privado, quizá incluso la mayoría, siguen aplaudiendo en silencio su enfoque de moverse rápido y romper moldes, aunque empiecen a sentir dudas sobre cuestiones concretas, en particular Ucrania y los aranceles.

Un ejecutivo de Wall Street me dijo que Trump sigue siendo mejor que cualquiera de las alternativas. Otro —en alusión a la reorganización del gobierno por parte de Elon Musk— dijo que le gusta tanto lo que ve, que ahora se arrepiente de haber votado por Harris.

A este grupo no solo le molestaban las intrusivas políticas reguladoras de Biden. Tampoco les gustaban las políticas de diversidad, equidad e inclusión, o todo lo que me describieron burlonamente como “cosas woke”. Ahora, tanto los ejecutivos como los banqueros (mis círculos se inclinan un poco hacia Wall Street) celebran los primeros indicios de un cambio de rumbo.

La comunidad empresarial también se siente alentada por el número de ejecutivos de empresas que se han incorporado al Gobierno, en claro contraste con el equipo de Biden, que casi carecía de ellos. Eso incluye a Musk, uno de los empresarios con más éxito de la historia (aunque sus cualidades personales, como las de Trump, a menudo se consideran desagradables). Por supuesto, para algunos, como los del campo de las criptomonedas, hay mucho dinero en juego.

Que quede claro: la transición de muchos de estos empresarios hacia Trump se debe más al descontento con su predecesor que al entusiasmo por él. Algunos lo eligieron a regañadientes después de haber apoyado a otros candidatos, como Nikki Haley, y la continua avalancha de acciones atroces de Trump, como su abrupto despido de varios altos mandos militares o su acercamiento a Vladímir Putin de Rusia, podría minar la aprobación de la comunidad empresarial hacia el Gobierno. Ya lo ha hecho entre algunos destacados directores ejecutivos.

Pero, al menos hasta ahora, mis informes anecdóticos sobre el apoyo duradero a Trump coinciden con indicios más amplios. Por un lado, a pesar de los recientes vaivenes, hace poco más de una semana el mercado bursátil marcó otro récord, y sigue por encima de su nivel del día de las elecciones, lo que refleja el optimismo general de los inversores sobre el futuro económico de Estados Unidos. Por otra parte, The Conference Board acaba de informar de que la confianza entre los directores ejecutivos ha alcanzado su nivel más alto en tres años.

Yo no podría estar más en desacuerdo con mi círculo. Simpatizo con las críticas al Gobierno de Biden-Harris por haber fallado en el tema de la inflación, por interferir demasiado con las empresas y por impulsar algunas cuestiones sociales que estaban muy fuera de lugar en el país. Pero en ningún caso habría votado por Trump, quien está empeñado en desmantelar el Gobierno mientras favorece a los ricos, y quien está cargado de atributos personales despreciables.

Incluso si uno solo pone atención a la economía, el circo de conmociones de Trump puede chocar con señales preocupantes.

Aunque la economía sigue creciendo, la inflación de enero superó las expectativas y se mantiene obstinadamente en el 3 por ciento, por encima del objetivo del 2 por ciento de la Reserva Federal. Esto ha llevado a los dirigentes del banco central a sugerir que las próximas reducciones de las tasas de interés tendrán que esperar.

Las principales políticas de Trump, como sus tan amenazados aranceles, podrían elevar aún más la inflación. A medida que aumente el costo de los bienes importados, los productores nacionales de artículos similares podrían aprovechar la oportunidad y también subir sus precios.

Muchos en la comunidad empresarial no le dan importancia a esto. Al observar que Trump suspendió su último intento de imponer aranceles, argumentan que estos movimientos son sobre todo estratagemas de negociación. Yo no estoy tan seguro. La rapidez y ferocidad con que Trump lanza sus amenazas me hace temer que se instituya una parte sustancial de esos aranceles (como insistió la semana pasada que ocurrirá con los gravámenes a las importaciones procedentes de México y Canadá).

Mientras tanto, restringir la migración y deportar a millones de migrantes tensaría un mercado laboral ya de por sí ajustado, haciendo subir los salarios, lo que también hace subir los precios.

El enorme paquete fiscal de Trump, que ha iniciado su recorrido por el Congreso, podría elevar la inflación aún más. En su forma actual, su presupuesto añadiría 2,8 billones de dólares a la deuda nacional en los próximos 10 años, además de los más de 20 billones de deuda nueva ya previstos. Los déficits más elevados ejercen una presión al alza sobre los precios y las tasas de interés.

Creo que la comunidad empresarial también puede verse decepcionada en otros frentes. Por ejemplo, Andrew Ferguson, el nuevo jefe de la Comisión Federal de Comercio de Trump, sugirió recientemente que la restricción de las fusiones y adquisiciones de la era Biden podría no aligerarse tanto como esperan las empresas.

A diferencia de las empresas, es posible que los consumidores ya estén comprendiendo la importancia de estas cuestiones. Mientras que el optimismo empresarial ha ido en aumento, el ánimo de los consumidores se ha hecho más sombrío. En febrero, la confianza del consumidor cayó a su ritmo más rápido en tres años y medio, hasta su nivel más bajo desde junio de 2024, y las expectativas de inflación para los próximos 12 meses aumentaron hasta el 6 por ciento, el nivel más alto desde mayo de 2023.

Trump también ha empezado a caer en las encuestas y ahora se ha hundido; hay más estadounidenses que expresan su desaprobación que aquellos que lo aprueban.

Nos encontramos en un tira y afloja económico entre el optimismo que sienten los inversores y ejecutivos y las preocupantes potencialidades de las incoherentes políticas de Trump. Puede que mis amigos empresarios lleguen a arrepentirse de su apoyo al presidente.

