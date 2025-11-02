Logo El Espectador
No se necesita un dictador para acabar con una democracia

Columnista invitado EE: Will Freeman
02 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.

La presidenta Dina Boluarte se convirtió en la tercera persona en cinco años en ser destituida de la presidencia en Perú. Con un índice de aprobación que apenas llegaba al 3 %, se había convertido, según algunos cálculos, en una de las jefas de Estado más odiadas del mundo.

Tras su destitución, cabría pensar que el país estaría de celebración. Boluarte, que asumió el cargo de manera inesperada en diciembre de 2022 tras la destitución de su predecesor, fue ampliamente culpada por los peruanos de no haber impedido la matanza de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y, posteriormente, una creciente oleada de...

Por Columnista invitado EE

Por Will Freeman

