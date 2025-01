La importancia sistémica de Davivienda y Colpatria

Resume e infórmame rápido

El anuncio sobre la integración entre Davivienda y Colpatria-Scotiabank permite analizar aspectos de trascendencia regulatoria. Como afirma Steven Schwarcz, las instituciones financieras desempeñan un rol determinante en las economías de mercado al garantizar la provisión de liquidez en forma de crédito y al transformar el ahorro en inversión. El diseño de instrumentos regulatorios, por lo tanto, deviene fundamental en procura de la maximización de la eficiencia económica, la corrección de fallas de mercado y la protección de inversionistas.

Un avance regulatorio en los últimos años, por ejemplo, se relaciona con la implementación a nivel global y local de la metodología para identificar entidades financieras con importancia sistémica. La visión tradicional las reconoce como “too big to fail”, en tanto la posible caída de una de estas entidades tiene la capacidad de erosionar los fundamentos macroeconómicos.

John Coffee las describe como “too interconnected to fail”, advirtiendo que los desafíos apuntan no solo a los altos niveles de interconexión, sino a la complejidad de las sofisticadas operaciones financieras que estas entidades desarrollan. Joseph Stiglitz precisa que las instituciones financieras suelen privatizar ganancias y socializar las pérdidas, permitiendo comprender por qué es necesario someterlas a un riguroso escrutinio regulatorio.

En su aporte seminal, Milton Friedman señaló que la generación de dividendos es una responsabilidad de irrestricta observancia para los directivos de instituciones privadas, sustentando así el modelo de la primacía de los shareholders. La búsqueda de la maximización de utilidades como principal objetivo corporativo podría conllevar a asumir mayores riesgos, refrendando entonces la preponderancia de identificar las entidades con efectos sistémicos.

La integración entre las dos entidades se advierte interesante porque involucra a una entidad con importancia sistémica como Davivienda. Como la totalidad de las entidades que integran el sistema financiero colombiano, es oportuno resaltar que estas hacen parte de un ecosistema seguro y robusto. Las autoridades colombianas se han caracterizado por implementar oportunamente ajustes regulatorios, consolidando de manera constante salvaguardas locales.

Una primera mirada a las cifras del mencionado negocio se sitúa en los principales componentes del balance general de Davivienda y Colpatria-Scotiabank. A octubre de 2024, el gráfico 1 muestra que los activos de Davivienda ascendieron a $140 billones de pesos, mientras que Colpatria registró $39 billones. En relación con los pasivos, Davivienda totalizó $126 billones y Colpatria contabilizó $36 billones durante el mismo período.

En las dos entidades también se observa que los CDT han logrado superar las cuentas de ahorro en los pasivos, siendo en los activos dominante el leasing comercial.

Tratándose de los avances de la regulación colombiana, la metodología adoptada para identificar a las entidades con importancia sistémica se constituye en una clara muestra de responsabilidad técnica. El Decreto 2555 de 2010 establece que la Superfinanciera debe publicar anualmente el listado de las entidades con este tipo de importancia, para lo cual se deben tener en cuenta los indicadores de tamaño, interconexión, sustituibilidad y complejidad.

Con base en los anteriores indicadores, se genera un indicador total que clasifica a las Entidades de Importancia Sistémica (EIS). Según la Carta Circular 074 de 2024, entre las entidades colombianas se encuentran Bancolombia (EIS: 0,18), Banco Davivienda (EIS: 0,10), Banco de Bogotá (EIS: 0,09), BBVA Colombia (EIS: 0,07) y, debutando en este listado, Banco de Occidente (EIS: 0,06). Si bien Colpatria-Scotiabank no clasifica, su indicador EIS en el 2024 registró 0,03.

Para dimensionar la integración entre Davivienda y Colpatria-Scotiabank, una aproximación ligera reconocería la sumatoria de los respectivos indicadores, resultando en un EIS cercano a 0,13. Este dato todavía dista de la importancia que representa Bancolombia con 0,18, pero consolidaría a Davivienda en el segundo lugar entre las entidades de mayor importancia nacional.

La integración entre entidades financieras responde a múltiples intereses corporativos, planteando iguales exigencias regulatorias que permitan maximizar la eficiencia económica y la protección de inversionistas. Ante las singulares dinámicas y las exigencias de los agentes de mercado, el sistema financiero colombiano continúa consolidándose con rigor y responsabilidad.