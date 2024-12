¿Por qué muchos cristianos son tan crueles? 

"Nos convertimos en una de las clases de personas más peligrosas: una persona cruel con la conciencia limpia": David French. Foto: Pixabay - Pixabay

Esta es una pregunta que oigo en todas partes, incluso a mis correligionarios cristianos: ¿por qué hay tantos cristianos tan crueles?

No puedo decirte el número de veces que he oído a alguien decir algo así: he sufrido represalias en el mundo laico, pero nada me preparó para el odio en la iglesia. Los creyentes cristianos pueden ser especialmente iracundos e incluso a veces despiadados.

Es una pregunta sencilla con una respuesta complicada, pero esa respuesta suele empezar con una tentación especialmente seductora, común a personas de todas las religiones: que los fieles, quienes poseen la verdad eterna, tienen derecho a liderar....