Queremos tanto a Rodrigo

Falleció Rodrigo Pardo - LUIS ANGEL Foto: LUIS ANGEL

“Jóse, ¿y si no le damos el chance a la utopía, entonces cuándo la vamos a intentar?” Esto me respondió en un mail Rodrigo Pardo cuando, una mañana a mediados de diciembre de 1997, habíamos intercambiado ideas sobre su invitación para que lo acompañara en El Espectador, donde lo iban a nombrar director en pocos días. Mi preocupación, que le había formulado, era sobre el grado de independencia que él tendría bajo la nueva administración. Me aseguró que tenía total garantía de independencia y que, si no intentábamos la utopía, de la que hablábamos con frecuencia y en la que creíamos, nunca lo sabríamos.