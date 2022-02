Saga “Escuadrón” de Brandon Sanderson: una aventura espacial sin igual

Foto: Columnista invitado EE

La raza humana ha abandonado la tierra para expandirse por el universo, pero al final ha terminado exiliada en un planeta llamado Detritus, el cual es atacado cada cierto tiempo por naves espaciales que siembran el caos y la destrucción. Allí, una joven rebelde, Spensa Nightshade, sueña con surcar los cielos y defender al mundo de esta amenaza, para lo cual deberá emprender una aventura que la llevará a los rincones más recónditos del universo.

Esta es la trama de la saga de Escuadrón, escrita por Brandon Sanderson, uno de los autores de fantasía más importantes de los últimos tiempos, quien ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo, y cuya novela Citónica ya puede encontrarse en librerías de todo el país.

Si les gusta la space opera como Star Wars o la exploración espacial como Star Trek, sin duda disfrutarán de esta obra que mezcla muy bien elementos que los amantes del espacio aman como batallas con naves espaciales, diferentes razas en el universo cada una con sus propias características (hay incluso una de ellas que es de género fluido), inteligencias artificiales con comentarios sarcásticos e incluso criaturas de tintes lovecraftianas aterradoras.

Pero no es solo eso, la escritura de Sanderson es terriblemente adictiva y les aseguro que si empiezan a leer los tres libros que de momento conforman la saga (Escuadrón, Estelar y Citónica) no van a poder parar, en especial por sus finales espectaculares donde siempre hay un giro de tuerca, un plot twist que nadie espera y que los dejará con ganas de más.

Esta saga, si bien es dirigida al público juvenil, puede ser leída por cualquier persona y sin duda pasará un rato espectacular. Esa es precisamente la magia de este escritor norteamericano, quien ha escrito para todos los públicos: Tiene una saga infantil llamada Alcatraz contra los bibliotecarios malvados y varias sagas de fantasía aclamadas por sus lectores, como Nacidos de la bruma y El archivo de las tormentas, las cuales están enmarcadas en el “Cosmere”, su propio universo donde cada planeta tiene su propio sistema de magia, historia, batallas y villanos.

Si ya han leído los otros libros de esta saga, lo único que les puedo decir de Citónica, sin arriesgarme a arruinarles la experiencia, es que el viaje de Spensa por salvar no solo la tierra sino al mismo universo continúa, y en esta nueva aventura conocerá nuevos aliados, piloteará más naves y explorará territorios agrestes y fascinantes. Si aún no han empezado esta saga, mi consejo es que tan pronto terminen de leer este artículo vayan a su librería más cercana y comiencen a leerla. Les aseguro que no se arrepentirán.

Y si se preguntan: ¿por qué una saga como esta aún no ha sido adaptada al cine o a una serie?, les cuento que Universal ya adquirió los derechos para llevarla a la pantalla grande, aunque estoy convencido que por más buenas que sean las películas se cumplirá a rajatabla el dicho que dice que ¨el libro es mejor¨. ¡Nos vemos en el espacio!