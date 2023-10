Si hubiera ganado el Sí

Siete años y cientos de muertos después, quienes con entusiasmo febril y esperanza desbordada apoyamos el SÍ, en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, descubrimos que aunque hubiéramos obtenido la victoria, aunque las mayorías ciudadanas hubieran apoyado algo tan elemental como lo es la Paz, posiblemente hoy estaríamos padeciendo la misma violencia con los mismos protagonistas y las mismas circunstancias que sufrimos en la actualidad.

Tal vez la primavera de paz que nos hubiera regalado un triunfo del SÍ habría sido la consolidación de un sueño esquivo por décadas; posiblemente hubieran llegado días y noches de tranquilidad en esa Colombia lejana que es la que le pone los muertos a la guerra; de seguro habría sido un respiro para toda una generación resignada a vivir y morir en la violencia.

Pero a despecho nuestro, la paz suele ser efímera y a veces utópica, quimérica, inalcanzable. La guerra suele imponerse y los acuerdos que logran períodos de paz y sana convivencia en aquellos territorios donde reinaba antes la guerra suelen tener fecha de vencimiento. Decía Kant que la paz no es un estado natural y que para lograrla hay que instituirla y fortalecerla con nuevos acuerdos, y como anotaba el escritor Santiago Gamboa, la paz se agota cuando los acuerdos que la alcanzaron son desbordados por las nuevas realidades dando surgimiento a nuevos conflictos.

Colombia no habría sido la excepción: La aprobación de los acuerdos de La Habana por parte de la sociedad civil nos habría regalado un período de ilusión, pero al despertar del sueño feliz de vivir en un lugar en el que no tengamos que temer morir bajo el yugo de las balas nostálgicas de una guerra sin sentido, habríamos descubierto que la violencia que llevamos dentro aún estaría intacta y que las estructuras de poder que generaron antes esas violencias aún vivirían incólumes. Aquella tarde del día del plebiscito, mientras los boletines de la Registraduría confirmaban la victoria del No, no fue difícil entender que en el fondo jamás hemos querido un país justo y en paz, sino un lugar donde podamos deliberadamente aplicar y ejercer venganza sobre aquellos que tuvieron el valor histórico de sentarse a intentar la quimera de la paz, Tal vez nunca nos preocupó entender y estudiar las causas del conflicto para no volver sobre esos mismos pasos, por el contrario, la gran esperanza que desvela y embriaga a buena parte de la sociedad es el premio de ver el sufrimiento de quien antes ejerció esas diferentes formas de violencia.

Por ello no es difícil suponer que de poco servirían todos los procesos de paz y todos los plebiscitos para ver si al fin nos ponemos de acuerdo en algo tan fundamental como es poder vivir en paz, si no podemos entender que el primer proceso de paz que debemos atender es con nosotros mismos.

Tal vez el destino de Colombia sea ese eterno retorno del que hablaba Nietzsche, volver siempre a las mismas raíces del conflicto, o lo que es peor, nunca salir de él y acostumbrarnos a vivir y morir en esta eterna guerra.