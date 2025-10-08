Sin gas, nuestras cocinas retroceden 50 años

Resume e infórmame rápido

Cuando se habla de gastronomía, rara vez se menciona el gas natural. Se habla de la sazón, del servicio, del ambiente. Pero basta con preguntarle a cualquier cocinero o emprendedor del sector gastronómico qué ocurre si se va el gas natural en sus cocinas, para descubrir que la respuesta está lejos de ser un mundo ideal: sin gas, el corazón de la cocina se apaga.

Desde nuestra labor en ACODRES, hemos visto cómo una buena conexión de gas facilita la operación de miles de restaurantes en el país. Reduciendo costos operativos hasta en un 47 %, mejora los tiempos de atención y, lo más importante, hace que cocinar sea más seguro. El gas natural es un aliado invisible, pero esencial, que impulsa negocios, genera empleo y dinamiza la economía. Está en cada plato que sale caliente y en cada cliente que regresa.

Además, hoy no se puede hablar de cocina sin hablar de sostenibilidad. Cocinar con gas natural no solo es más seguro y eficiente para facilitar la preparación de alimentos. Este energético ayuda al sector gastronómico a reducir su huella de carbono, algo crucial en un país como Colombia, donde la biodiversidad y el turismo van de la mano.

Sin embargo, aún hay muchas cocinas en hogares, en pequeños y medianos negocios que no tienen acceso al gas natural o lo reciben de manera inestable. Esta es una brecha que limita el crecimiento de restaurantes y emprendimientos que podrían innovar, generar más empleo o simplemente sobrevivir si tuvieran acceso a este insumo esencial ¿Cómo hablar de competencia en el sector gastronómico si perdemos la autosuficiencia y estabilidad en el suministro de este servicio?

Este no es solo un tema de chefs, gremios o empresarios. Si de verdad queremos construir un consenso nacional en torno al gas natural, debemos sentarnos todos en la misma mesa: proveedores, asociaciones, empresarios y Gobierno. Necesitamos discutir con seriedad sobre nuestra seguridad energética, infraestructura y acceso. La transición energética no puede avanzar si, al mismo tiempo, se cierran las puertas a familias y negocios que dependen de esta fuente para vivir y progresar.

Porque esto es claro: gracias al gas natural, hoy las cocinas en Colombia funcionan con seguridad, y eficiencia. Sin este recurso, retrocederíamos 50 años. No solo en tecnología, sino en oportunidades, empleo, así como calidad de vida para pequeños y medianos empresarios. Este es un retroceso que Colombia no puede permitirse.