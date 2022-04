Ucrania: hipnosis mediática y escalamiento demencial

Aunque la intensidad del cubrimiento y de la denuncia sobre Ucrania esté justificada por la agresión rusa, sorprende la unanimidad universal de la desinformación acerca de las causas que condujeron a este horror, presentándose la respuesta perfectamente racional de Putin frente a la agresión de EE. UU./OTAN como un brote psicótico. Esta es una hábil distracción del contexto: la raíz del problema radica en la actitud hegemónica unilateral de EE. UU., desde que Clinton violara la promesa hecha por Baker (correspondiendo a la concesión sobre Alemania hecha por Gorbachov) en 1991, con el ingreso a la OTAN de dos grupos de países de Europa del Este. A pesar de las protestas rusas, EE. UU. ha procedido sin admitir siquiera el tema de la seguridad rusa en las conversaciones: Bush, conforme a su doctrina, invitó a Ucrania y Trump la armó como miembro de facto.

Rusia vine insistiendo en que Ucrania es de otro orden diferente a las naciones ya integradas en razón de su identidad y cultura históricamente compartidas y de tratarse, por su ubicación, de una existential threat. Por un lado, los profundos nexos y la historia compartida (desde la Kievan Rus en el siglo IX) interrumpida por las ocupaciones de Lituania, Polonia, Austria y la Alemania nazi, expulsados todos por los rusos; Ucrania declaró su independencia como república de la URSS en 1919 y en 1991 se independizó (decisiones de Lenin, Stalin, Gorbachov). Por otro, la existential threat implicada, que es tan simple como que los estadounidenses no admiten misiles rusos en Cuba; por menos JFK amenazó con una guerra nuclear (Sachs: Ucrania no tiene derecho a unirse a la OTAN por la misma razón que Cuba no lo tiene de tener misiles rusos). Pero EE. UU., a la vez que expande y arma, no admite el tema en las conversaciones. Como lo dijo Gorbachov al Congreso estadounidense: Uds. no pueden humillar así a una nación y no esperar una reacción.