Unidos para cuidar la vida a los niños colombianos en las vías

Llegar a Colombia, con nuestra misión de eliminar los lesionados graves y fallecidos por siniestros de tránsito, enfocándonos hacia la población infantil y adolescente, era un sueño de tiempo atrás para la Fundación Gonzalo Rodríguez. Esto, en el marco de promover la movilidad segura y saludable en Latinoamérica y el Caribe, e inspirados en la memoria de Gonchi, mi hermano, el automovilista que compitiendo con la bandera de los uruguayos falleció durante una prueba clasificatoria en 1999.

Hoy, este sueño es una realidad. Llegar a Colombia para comenzar a trabajar mancomunadamente con el gobierno central, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con las regiones, con los tomadores de decisiones, con padres, cuidadores, comunidad y medios de comunicación es un reto enorme que nos compromete con la creación y difusión de conocimiento relevante; la promoción de regulaciones y políticas públicas; y la articulación de esfuerzos de los múltiples actores involucrados con la disminución del riesgo y el aumento en las medidas de prevención y cuidado.

Nosotros hemos hecho ya un trabajo arduo y preciso con autoridades de Uruguay, Chile y Argentina, países en los que realizamos las tres primeras versiones del Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil FISEVI, cuya cuarta versión realizaremos en Colombia los días 9, 10 y 11 de marzo de 2022, con expertos de 12 países que pondrán en escena sus mejores experiencias en la conservación de cuidado de la vida de los menores de edad en el tránsito.

Queremos contribuir a mejorar la seguridad vial en Colombia y por eso trabajamos articulando junto al gobierno y otros actores, para unirnos a la visión global de tener cero víctimas fatales en las vías. Y en ese trabajo, identificamos a los niños y jóvenes como nuestro foco de atención, no solo porque los siniestros de tránsito representan la primera causa de muerte entre los 5 y los 29 años en el mundo, sino porque es nuestra responsabilidad como adultos que los niños viajen seguros.

Los vehículos no están pensados ni diseñados para niños. Desde que ellos nacen hasta que alcanzan al menos los 1,50 metros de estatura, deben usar siempre un Sistema de Retención Infantil. Por eso, y porque los niños son los únicos actores que no deciden su movilidad (no eligen cómo moverse), es nuestra tarea realizar sus traslados de manera segura. A eso queremos apostarle. Así mismo, nos convoca el compromiso de crear conciencia sobre la manera en que se movilizan los menores como peatones o como ocupantes o conductores de cualquier tipo de vehículo, como motos o bicicletas.

La vida no es un juego de niños. En Colombia, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el año 2021 fallecieron 471 menores de edad en vías del país, con un aumento del 5% en comparación con el promedio 2017- 2020. Esto habla de la urgencia con la que se requiere abordar el tema de la seguridad vial de los niños y adolescentes con acciones contundentes desde todos los ámbitos, y con la participación de gobernantes y no gobernantes, teniendo en cuenta que el cuidado de los menores de edad nos involucra a todos. Ya en otros países de Latinoamérica hemos logrado grandes avances en nuestro propósito de disminuir la siniestralidad vial. Y esto es posible en la medida que se aborda como un tema de salud pública más que de movilidad.

Para la Fundación Gonzalo Rodríguez representa un gran honor ser parte de este cambio en la historia de la siniestralidad de otro país. A Colombia y su gobierno debemos darle las gracias por permitirnos entrar a formar parte de una nueva seguridad vial, enfocada en mayores esfuerzos y mejores resultados para quienes conforman el futuro: sus niños y adolescentes.

* Presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez- Uruguay